خبرگزاری مهر، گروه سیاست - معصومه مهری؛ رحمت الله بیگدلی عضو شورای مرکزی حزب جمهوریت ایران اسلامی که برای ثبت نام در یازدهمین دوره انتخابات مجلس شورای اسلامی به ستاد انتخابات کشور آمده بود، در گفتگو با خبرنگار مهر در پاسخ به این سوال که آیا حزب جمهوریت کاندیداهایش را در سامانه رای سنجی شورای عالی اصلاح‌طلبان موسوم به طرح «سرا» قرار خواهد داد؟، گفت: ما در این خصوص درحال مذاکره و جمع‌بندی در درون حزب هستیم و بزودی نظر حزب را اعلام می‌کنیم.

وی افزود: ما فعلا می‌خواهیم نقاط ضعف و قوت نهادهای سیاسی جبهه اصلاحات را مورد بررسی قرار دهیم.

بیگدلی در پاسخ به این سوال که آیا جمع بندی حزب متبوع شما درباره این است که آیا با شورای عالی اصلاح‌طلبان همکاری خواهید کرد یا خیر؟ گفت: بله، ما نهایت تلاش خود را می‌کنیم تا با رفع نقایص رهبری جبهه اصلاحات، لیست واحد داشته باشیم.

رئیس دفتر سیاسی حزب جمهوریت ایران اسلامی در پاسخ به سوال دیگری درخصوص طرح «سرا»، گفت: هنوز طرح سرا را در درون حزب مورد بحث قرار ندادیم. پس از بررسی و جمع بندی نظر حزب را در این خصوص اعلام می‌کنیم.

وی در پاسخ به این سوال گه اگر کاندیداهای حزب جمهوریت در لیست نهایی اصلاح‌طلبان نباشند، مستقل در انتخابات شرکت می‌کنند؟، گفت: ما تلاش خواهیم کرد که در جریان اصلاحات یک لیست داشته باشیم.