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۱۶ آذر ۱۳۹۸، ۱۱:۰۶

۹ هزار لیتر سوخت قاچاق در مهاباد کشف شد

۹ هزار لیتر سوخت قاچاق در مهاباد کشف شد

ارومیه – فرمانده انتظامی مهاباد گفت:با تلاش ماموران پلیس آگاهی این شهرستان ۹ هزار لیتر سوخت قاچاق در این شهرستان کشف و ضبط شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ برزو تجاری در این زمینه اظهارداشت: در پی دریافت گزارش‌های مردمی مبنی بر انباشت سوخت خارج از شبکه توزیع در یکی از مناطق روستایی شهر مهاباد، ماموران آگاهی این مکان را مورد بازرسی قرار دادند و این میزان سوخت را که شامل نفت سفید بود، کشف کردند.

وی با بیان اینکه در این ارتباط یک نفر دستگیر و پس از تشکیل پرونده مقدماتی به مراجع قضایی تحویل شد، بیان کرد: محموله نیز توقیف و به دایره مبارزه با قاچاق کالا و ارز منتقل شد.

سرهنگ تجاری اظهار داشت: ماه گذشته نیز همزمان با آغاز سهمیه‌بندی بنزین با تلاش ماموران پلیس آگاهی مهاباد ۳۰ هزار لیتر بنزین قاچاق و خارج از شبکه در این شهرستان کشف و ضبط شد.

کد مطلب 4790677

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