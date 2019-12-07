۹ هزار لیتر سوخت قاچاق در مهاباد کشف شد

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ برزو تجاری در این زمینه اظهارداشت: در پی دریافت گزارش‌های مردمی مبنی بر انباشت سوخت خارج از شبکه توزیع در یکی از مناطق روستایی شهر مهاباد، ماموران آگاهی این مکان را مورد بازرسی قرار دادند و این میزان سوخت را که شامل نفت سفید بود، کشف کردند.

وی با بیان اینکه در این ارتباط یک نفر دستگیر و پس از تشکیل پرونده مقدماتی به مراجع قضایی تحویل شد، بیان کرد: محموله نیز توقیف و به دایره مبارزه با قاچاق کالا و ارز منتقل شد.

سرهنگ تجاری اظهار داشت: ماه گذشته نیز همزمان با آغاز سهمیه‌بندی بنزین با تلاش ماموران پلیس آگاهی مهاباد ۳۰ هزار لیتر بنزین قاچاق و خارج از شبکه در این شهرستان کشف و ضبط شد.