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۱۶ آذر ۱۳۹۸، ۱۶:۵۶

کاهش بار ترافیکی در منطقه ۱۹ با تکمیل پروژه تعریض خیابان گلستان

کاهش بار ترافیکی در منطقه ۱۹ با تکمیل پروژه تعریض خیابان گلستان

پروژه تعریض خیابان گلستان منطقه ۱۹ در راستای کاهش بار ترافیکی این معبر مواصلاتی پرتردد آماده افتتاح و بهره برداری شد.  

به گزارش خبرگزاری مهر، علی توکلی شهردار منطقه ۱۹ تهران با اشاره به اهمیت مواصلاتی خیابان گلستان و ساماندهی خودروهای خروجی از میدان مرکزی میوه و تره بار به خیابان میثاق شمالی گفت: با توجه به حجم تردد روزانه خودروها از این معبر و مشکلات ترافیکی ناشی از آن برای خودروها و کسبه، پروژه تعریض این معبر با رفع معارض های موجود در آن انجام و تکمیل شد.  

وی خاطرنشان کرد: برای رفع گره ترافیکی این خیابان تاسیسات شهری از جمله ۶ عدد تیر و ۲ عدد شالتر برق جابجا و کابل کشی های زمینی برق انجام شد. جابجایی درختان و حذف شیر فلکه آب شهری نیز از جمله اقدامات انجام شده در راستای رفع معارض در این خیابان بوده است.

توکلی هزینه انجام این پروژه را ۱۰ میلیارد ریال اعلام کرد و افزود:  اجرای لایه نهایی روکش فاز یک این خیابان به طول ۲۹۰ متر با صرف ۴۵۰ تن آسفالت به اتمام رسیده است.

کد مطلب 4791242

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