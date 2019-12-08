به گزارش خبرگزاری مهر، تاریخ‌نگاری سید جعفر مرتضی عاملی در دوشنبه‌های فرهنگ و پژوهش دانشکده ادبیات و علوم انسانی نقد و بررسی می‌شود. در این نشست سید احمدرضا خضری، رسول جعفریان و حسن حضرتی درباره روش و شیوه تاریخ‌نگاری عاملی سخنرانی می‌کنند. دبیری نشست نیز بر عهده یاسر قزوینی حائری است.



این نشست دوشنبه ۱۸ آذرماه ساعت ۱۵ و ۳۰ دقیقه در تالار عباس اقبال آشتیانی دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه تهران برگزار می‌شود.

علامه سید جعفر مرتضی عاملی که در چهارم آبان ۱۳۹۸ در بیروت درگذشت، یکی از برجسته‌ترین سیره‌نگاران در جهان اسلام است. روش اجتهادی او در تاریخ و سیره نگاری، طرحی نو در حوزه‌های علمیه و همچنین در میان پژوهشگران علوم دینی درانداخت. آثار علامه در حوزه تاریخ البته در میان دیگر شاخه‌های علوم دینی نیز تأثیرگذار بود. به طور کل به باور بسیاری از منتقدان آثار علامه سید جعفر مرتضی در دفاع از حریم تشیع و معارف قرآن و اهل بیت علیهم السلام و نیز پیراستن و تصحیح دیدگاه‌ها نسبت به حوادث و رویدادهای تاریخ اسلام جایگاه بلندی دارند. تتبّع وسیع، ارزیابی دقیق، ریشه‌یابی هوشمندانه از حوادث و سیر آنها، تحریف زدایی و نمایاندن حقایق و واقعیت‌ها، نشان دادن دست‌های جعل و تحریف، و افشای چهره‌های مزوّر و فریبگر، از ویژگی‌های برجسته آثار استاد است.

«الصحیح من سیرة النبی الاعظم» که در ۳۵ مجلد تألیف و منتشر شد، یکی از مشهورترین منابع تاریخی شیعی درباره پیامبر مکرم اسلام است. این کتاب پس از انتشار بلافاصله بدل به یکی از منابع مرجع فکری، تاریخی و عقیدتی در جهان اسلام شد. جامعیت این کتاب به قدری است که حضرت آیت‌الله سیستانی خطاب به علامه سیدجعفر مرتضی عاملی گفت: «لعل انتم اعلم العلماء فی‌التاریخ، فی‌الشیعه و بل فی الاسلام». این کتاب تاکنون مورد استفاده بسیاری از محققان و علاقه‌مندان در عرصه‌های فقه، تاریخ و اصول عقاید شیعه بوده است. یکی دیگر از دیگر کتاب‌های مشهور آیت‌الله مرتضی عاملی مجموعه عظیم ۵۳ جلدی «الصحیح من سیرةالامام علی علیه السلام» است که پس از انتشار برنده جایزه کتاب سال جمهوری اسلامی ایران شد. علامه نزدیک به ۲۵ سال را در ایران و در شهر مقدس قم اقامت داشت و در همین مدت منشأ خدمات فرهنگی شایانی هم به طلاب لبنانی قم و هم به مردم ایران شد.

علامه سیدجعفر مرتضی عاملی نویسنده و محققی پرکار است. از دیگر تالیفات مهم او می‌توان به این موارد اشاره کرد: «مأساة الزهرا علیها السلام»، «الحیاة السیاسیة للامام الجواد علیه‌السّلام»، «الحیاة السیاسیة للامام الرضا علیه‌السّلام»، «موقع ولایة الفقیه من نظریة الحکم فی الاسلام»، «الشهادة الثالثة فی الأذان والإقامة»، «ابوذر: مسلمان یا سوسیالیست» و...