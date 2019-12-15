اسکان اضطراری ۲۳۱ آسیب دیده سیلاب در سیستان و بلوچستان

رسول راشکی در گفت و گو با خبرنگار مهر، اظهار داشت: بر اثر بارندگی‌های چند روز اخیر در سیستان و بلوچستان رودخانه‌های فصلی طغیان کردند و تعدادی از راه‌های ارتباطی مسدود و منازل شماری از مردم دچار آبگرفتگی شد.

مدیرعامل جمعیت هلال احمر سیستان و بلوچستان افزود: از همین رو ۲۳۱ نفر از آسیب دیده گان از باران و سیلاب اخیر در این استان در چادرهای هلال احمر اسکان داده شدند.

وی ادامه داد: نیروهای امدادی هلال احمر علاوه بر اسکان مردم درگیر طی این مدت ۱۹۴ تخته پتو، ۶۶ تخته موکت، ۵۰ دستگاه چادر و مقادیری نایلون و مواد غذایی بین افراد آسیب دیده در سطح استان سیستان و بلوچستان توزیع کردند.