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۲۴ آذر ۱۳۹۸، ۲۳:۱۱

در گفتگو با مهر عنوان شد:

اسکان اضطراری ۲۳۱ آسیب دیده سیلاب در سیستان و بلوچستان

اسکان اضطراری ۲۳۱ آسیب دیده سیلاب در سیستان و بلوچستان

زاهدان- مدیرعامل جمعیت هلال احمر سیستان و بلوچستان گفت: ۲۳۱ نفر از آسیب دیده گان از باران و سیلاب اخیر در این استان در چادرهای هلال احمر اسکان داده شدند.

رسول راشکی در گفت و گو با خبرنگار مهر، اظهار داشت: بر اثر بارندگی‌های چند روز اخیر در سیستان و بلوچستان رودخانه‌های فصلی طغیان کردند و تعدادی از راه‌های ارتباطی مسدود و منازل شماری از مردم دچار آبگرفتگی شد.

مدیرعامل جمعیت هلال احمر سیستان و بلوچستان افزود: از همین رو ۲۳۱ نفر از آسیب دیده گان از باران و سیلاب اخیر در این استان در چادرهای هلال احمر اسکان داده شدند.

وی ادامه داد: نیروهای امدادی هلال احمر علاوه بر اسکان مردم درگیر طی این مدت ۱۹۴ تخته پتو، ۶۶ تخته موکت، ۵۰ دستگاه چادر و مقادیری نایلون و مواد غذایی بین افراد آسیب دیده در سطح استان سیستان و بلوچستان توزیع کردند.

کد مطلب 4798823

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