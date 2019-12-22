به گزارش خبرنگار مهر، سرلشکر سید عبدالرحیم موسوی فرمانده کل ارتش در مراسم گرامیداشت شهدای ارامنه که امشب یکشنبه ۱ دی در تالار ایوان شمس برگزار شد، اظهارداشت: ما به احترام ایثارگران، آزادگان، شهدا و خانوادههای محترم ادیان توحیدی کشورمان تمام قد میایستیم و کلاه از سر برمیداریم.
وی با بیان اینکه حضور در کنار رزمندگان اقلیتهای دینی در دوران دفاع مقدس، سرشار از خاطرات بسیار زیبا و به یادماندنی بوده است گفت: جمهوری اسلامی ایران در دوران دفاع مقدس یک تابلو بینظیر از ارزشهای مختلف را به مردم جهان عرضه کرد و از اولین شهید ارامنه در پیرانشهر تا آخرین شهید در دفاع مقدس، هر کدام نقش تاثیرگذاری در این تابلوی بینظیر ایفا کردند.
فرمانده کل ارتش ادامه داد: نگاه پدرانه و محبتآمیز مقام معظم رهبری به ارامنه، نشاندهنده احترام عمیق ایشان به هموطنان ارامنه است.
سرلشکر موسوی افزود: سال گذشته من علاوه بر دیدار با یک خانواده شهید ارامنه، با یکی از جانبازان آزاده ارمنی هم دیدار کردم. ایشان حقیقتاً خاطرات بسیار زیبایی داشتند. همان چند دقیقه خاطرات این جانباز آزاده، میتواند دستمایه ساخت چندین فیلم سینمایی منحصر بفرد شود.
وی با بیان اینکه لهجههای شیرین و رفتارهای محترمانه ارامنه در دفاع مقدس، هیچوقت از ذهن ما خارج نمیشود، گفت: علاوه بر عرصه رزم و مبارزه با دشمن، هموطنان ارامنه متخصصین و صنعتگران بسیار خوبی در دوران دفاع مقدس بودند. هموطنان ارامنه در زمینه نگهداری و تعمیر ادوات موتوری بسیار خوب عمل میکردند.
فرمانده کل ارتش در پایان با بیان اینکه دشمنی دشمنان ما در ۴۰ سال گذشته راه به جایی نبرده است، گفت: انسجام و اتحاد ایرانیها در برابر دشمنان، سرانجام دشمن را دچار سرنگونی خواهد کرد.
نظر شما