به گزارش خبرگزاری مهر، بخش استفتائات دفتر رهبر معظم انقلاب اسلامی به سوالات شرعی ارسالی از جانب مردم پاسخ داده و آنها را در قالب بسته ویژه دی ماه ۱۳۹۸ منتشر کرد.

وضوی زن در حضور نامحرم

مسأله ۱: زن باید در محلی وضو بگیرد که نامحرم مواضعی را که زن باید از او بپوشاند، نبیند و اگر مراقبت نکند و نامحرم او را ببیند گناه کرده است، هر چند وضویش صحیح است.

وضو با وجود کِرِم ضد آفتاب در اعضا

سوال ۲: آیا وجود کِرِم ضد آفتاب در اعضا در حال وضوء اشکال دارد؟

جواب: اگر کِرِم جذب پوست شده است و روی پوست چربی که مانع رسیدن آب به پوست باشد، باقی نمانده است، اشکال ندارد.

وقف زمین برای مسجد

سوال ۳: آیا برای اینکه زمینی وقف مسجد شود، صیغه خاصی لازم است؟

جواب: انشا صیغه لفظی در وقف شرط نیست، زیرا تحقق آن به معاطات هم ممکن است؛ یعنی اگر زمین به نیت مسجد تحویل داده شود و پس از بنای ساختمان مسجد یا قبل از آن، در آن مکان به نیت مسجد نماز خوانده شود، وقف محقق شده است و تغییر و تبدیل وقف جایز نیست.

محتلم شدن در مسجد

سوال ۴: اگر کسی در مسجد خوابیده باشد، محتلم شود چه وظیفه‌ای دارد؟

جواب: پس از بیدار شدن، باید فوراً از مسجد بیرون برود.

نماز زیارت از طرف دیگران

۵: می‌توان به نیابت از افراد زنده و کسانی که از دنیا رفته اند، امامان معصوم (علیهم السلام) را زیارت کرد و نماز زیارت را نیز به نیابت از آنان خواند، همچنین می‌توان پس از انجام زیارت و نماز، ثواب آن را به دیگران هدیه کرد.

خمس درآمد کودک

سوال ۶:پدری به فرزندش پول بخشیده و از طرف کودک در حساب بانکی گذاشته است، آیا خمس سودی که به این پول تعلق می‌گیرد، باید پرداخت شود؟ در صورت وجوب، پدر باید خمس آن را پرداخت کند؟

جواب: پدر تکلیف ندارد، بنابر احتیاط واجب کودک باید پس از بلوغ، خمس سودی را که قبل از بلوغ به دست آورده و تا زمان بلوغ بر مِلکش باقی مانده است، بپردازد.

فعالیت اجتماعی بانوان

سوال ۷: فعالیت اجتماعی بانوان در امور فرهنگی و مذهبی، چه حکمی دارد؟

جواب: حضور زن در فعالیت‌های اجتماعی، اگر با حفظ ضوابط و جهات شرعی باشد و بدون خوف وقوع در حرام باشد، فی نفسه اشکال ندارد، ولی در هر حال خروج از منزل باید با اجازه شوهر باشد.

نجس شدن داخل دهان

سوال ۸: اگر داخل دهان به واسطه کشیدن دندان خونی شود، آیا تطهیر داخل دهان لازم است؟

جواب: به طور کلی، با برطرف شدن عین نجاست از داخل دهان هر چند با مستهلک شدن در آب دهان، دهان پاک می‌شود و نیازی به آب کشیدن نیست.

خون مردگی زیر ناخن و پوست

سوال ۹: آیا خونی که به خاطر کوبیده شدن، زیر ناخن یا پوست میمیرد، نجس است؟

جواب: اگر طوری باشد که به آن خون نگویند، پاک است و اگر به آن خون بگویند، در صورتی که آب به آن برسد، باید برای وضو و غسل اگر مشقت نداشته باشد خون را بیرون آورند و اگر مشقّت دارد، باید اطراف آن را به‌طوری که نجاست زیاد نشود بشویند، و پارچه یا چیزی مثل پارچه، بر آن بگذارند و روی آن به نیت وضو یا غسل، دست تر بکشند.

شک در طهارت چرم و اجزای حیوانات

سوال ۱۰: چرم های طبیعی وارداتی که شک داریم از حیوانی است که ذبح شرعی شده یا نه، آیا نجس می‌باشد؟

جواب: اگر بداند یا احتمال دهد حیوان ذبح اسلامی شده است، پاک است، وگرنه محکوم به نجاست است.