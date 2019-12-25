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۴ دی ۱۳۹۸، ۹:۳۲

از سوی دفتر مقام معظم رهبری؛

استفتائات جدید دی‌ماه منتشر شد

استفتائات جدید دی‌ماه منتشر شد

پایگاه اطلاع رسانی دفتر مقام معظم رهبری استفتائات جدید ویژه دی ماه را منتشر کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، بخش استفتائات دفتر رهبر معظم انقلاب اسلامی به سوالات شرعی ارسالی از جانب مردم پاسخ داده و آنها را در قالب بسته ویژه دی ماه ۱۳۹۸ منتشر کرد.

وضوی زن در حضور نامحرم

مسأله ۱: زن باید در محلی وضو بگیرد که نامحرم مواضعی را که زن باید از او بپوشاند، نبیند و اگر مراقبت نکند و نامحرم او را ببیند گناه کرده است، هر چند وضویش صحیح است.

وضو با وجود کِرِم ضد آفتاب در اعضا

سوال ۲: آیا وجود کِرِم ضد آفتاب در اعضا در حال وضوء اشکال دارد؟

جواب: اگر کِرِم جذب پوست شده است و روی پوست چربی که مانع رسیدن آب به پوست باشد، باقی نمانده است، اشکال ندارد.

وقف زمین برای مسجد

سوال ۳: آیا برای اینکه زمینی وقف مسجد شود، صیغه خاصی لازم است؟

جواب: انشا صیغه لفظی در وقف شرط نیست، زیرا تحقق آن به معاطات هم ممکن است؛ یعنی اگر زمین به نیت مسجد تحویل داده شود و پس از بنای ساختمان مسجد یا قبل از آن، در آن مکان به نیت مسجد نماز خوانده شود، وقف محقق شده است و تغییر و تبدیل وقف جایز نیست.

محتلم شدن در مسجد

سوال ۴: اگر کسی در مسجد خوابیده باشد، محتلم شود چه وظیفه‌ای دارد؟

جواب: پس از بیدار شدن، باید فوراً از مسجد بیرون برود.

نماز زیارت از طرف دیگران

۵: می‌توان به نیابت از افراد زنده و کسانی که از دنیا رفته اند، امامان معصوم (علیهم السلام) را زیارت کرد و نماز زیارت را نیز به نیابت از آنان خواند، همچنین می‌توان پس از انجام زیارت و نماز، ثواب آن را به دیگران هدیه کرد.

خمس درآمد کودک

سوال ۶:پدری به فرزندش پول بخشیده و از طرف کودک در حساب بانکی گذاشته است، آیا خمس سودی که به این پول تعلق می‌گیرد، باید پرداخت شود؟ در صورت وجوب، پدر باید خمس آن را پرداخت کند؟

جواب: پدر تکلیف ندارد، بنابر احتیاط واجب کودک باید پس از بلوغ، خمس سودی را که قبل از بلوغ به دست آورده و تا زمان بلوغ بر مِلکش باقی مانده است، بپردازد.

فعالیت اجتماعی بانوان

سوال ۷: فعالیت اجتماعی بانوان در امور فرهنگی و مذهبی، چه حکمی دارد؟

جواب: حضور زن در فعالیت‌های اجتماعی، اگر با حفظ ضوابط و جهات شرعی باشد و بدون خوف وقوع در حرام باشد، فی نفسه اشکال ندارد، ولی در هر حال خروج از منزل باید با اجازه شوهر باشد.

نجس شدن داخل دهان

سوال ۸: اگر داخل دهان به واسطه کشیدن دندان خونی شود، آیا تطهیر داخل دهان لازم است؟

جواب: به طور کلی، با برطرف شدن عین نجاست از داخل دهان هر چند با مستهلک شدن در آب دهان، دهان پاک می‌شود و نیازی به آب کشیدن نیست.

خون مردگی زیر ناخن و پوست

سوال ۹: آیا خونی که به خاطر کوبیده شدن، زیر ناخن یا پوست میمیرد، نجس است؟

جواب: اگر طوری باشد که به آن خون نگویند، پاک است و اگر به آن خون بگویند، در صورتی که آب به آن برسد، باید برای وضو و غسل اگر مشقت نداشته باشد خون را بیرون آورند و اگر مشقّت دارد، باید اطراف آن را به‌طوری که نجاست زیاد نشود بشویند، و پارچه یا چیزی مثل پارچه، بر آن بگذارند و روی آن به نیت وضو یا غسل، دست تر بکشند.

شک در طهارت چرم و اجزای حیوانات

سوال ۱۰: چرم های طبیعی وارداتی که شک داریم از حیوانی است که ذبح شرعی شده یا نه، آیا نجس می‌باشد؟

جواب: اگر بداند یا احتمال دهد حیوان ذبح اسلامی شده است، پاک است، وگرنه محکوم به نجاست است.

کد مطلب 4807006

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