محکومیت یک شرکت وارد کننده چای سیاه در تهران

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی اداره کل تعزیرات حکومتی تهران محمد علی اسفنانی مدیرکل تعزیرات حکومتی استان ازمحکومیت ۴۵۰۰۰۰ یوروئی یک شرکت وارد کننده چای سیاه خبردادوگفت: باشکایت بانک شاکی از شرکت مذکورمبنی برعدم ایفای تعهدات ارزی موضوع ثبت سفارش وحواله ارزی به شمارگان مضبوط درپرونده به این اداره کل ارسال و برای رسیدگی به شعبه بدوی-تخصصی ارجاع شد.

وی افزود: در نهایت به موجب حکم شعبه هفتم تجدید نظر تعزیرات حکومتی استان تهران، شرکت متخلف محکوم به اعاده عین ارز دریافتی به بانک و تعلیق یکساله کارت بازرگانی شرکت شد.