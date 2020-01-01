تغذیه مناسب شب امتحان/حافظه را با بوییدن «به» تقویت کنید

علیرضا یارقلی در گفتگو با خبرنگار مهر، در خصوص توصیه‌های طب سنتی که برای تقویت حافظه مطرح شده است، اظهار داشت: خوردن مربای به، خود به و خورشت به و کلاً غذاهایی که در آنها به باشد بسیار توصیه می‌شود چرا که باعث تقویت حافظه و آرامش دانشجویان و مطالعه بهتر آنها در شب امتحان می‌شود.

وی افزود: همچنین خوردن هویج و آب سیب نیز توصیه می‌شود.

این پژوهشگر طب سنتی ادامه داد: مصرف مغزها نیز مورد تاکید قرار گرفته بطوری که هر مغزی که شبیه یک عضو بدن است می‌تواند آن را تقویت کند. مصرف گردو با انجیر، بادام خام پوست کنده، پسته، فندق و مویز نیز توصیه می‌شود که البته گردو و انجیر باید کم مصرف شود به عنوان مثال خوردن دو گردو و سه انجیر کافیست و مصرف ۷ دانه بادام خام و پسته و بادام نیز هرکدام ۵ عدد و مویز نیز ۲۱ عدد توصیه می‌شود.

وی تاکید کرد: خوردن مغزها باعث می‌شود تا قوه مغذی بدن بالا رفته و حافظه تقویت شود که البته مغزها را می‌توان صبح میل کرد.

یارقلی همچنین در مورد خوردن ناهار و شام دانشجویان در فصل امتحان نیز، گفت: دانشجویان برای ناهار غذای سبک بخورند تا سنگین نشده و بتوانند درس بخوانند و در شب نیز غذای کامل خورده شود.

این استاد دانشکده طب سنتی در خصوص خواب ایام امتحان، افزود: بهتراست ساعت ۱۰ تا ۱۰ و نیم بخوابند و صبح زود هم برای مطالعه بیدار شوند.

وی در مورد مصرف دمنوش های مفید در شب امتحان، گفت: مصرف دمنوش بادرنجبویه و ورون باعث می‌شود روی حوزه دماغی تاثیر خوبی داشته باشد و باعث آرامش و تقویت حافظه نیز خواهد شد.

یارقلی همچنین به مادران توصیه کرد که در غذاهایی که می پزند کمی میخک بریزند چرا که باعث می‌شود غذا عطر و طعم خوبی داشته باشد و البته خاصیت آرامش بخشی و تقویت حافظه را نیز دارد.

وی، بوییدن سیب، به و انار شیرین را نیز بسیار خوب دانست و گفت: همچنین بوییدن خیار نیز فرح بخش و نشاط آور است و به دانشجویان توصیه می‌شود.

یارقلی افزود: همچنین در این فصل خوردن سیب و هویج و انار شیرین نیز توصیه می‌شود و خوردن مرکبات کمتر باشد بهتر است و اگر آب پرتقال در غذا ریخته شود بهتر است مصرف کاهو نیز بسیار خوب است به طوری که می‌توانند سالاد کاهو را همراه هویج، آب نارنج و روغن زیتون در عصر و یا ظهر میل کنند.

وی، کلاه شب را توصیه کرد و گفت: نکته‌ای که باید رعایت شود این است که در شب کلاه بگذارند چرا که باعث می‌شود مغز گرم و حافظه تقویت شود و از سرماخوردگی نیز جلوگیری خواهد کرد.