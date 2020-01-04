به گزارش خبرنگار مهر، از ساعتی پیش دسته های عزاداری دانشجویی دانشگاه های تهران به مناسبت شهادت سردار سلیمانی در خیابان های تهران به راه افتادند.

طنین بلند دعای وحدت در مسجد دانشگاه شریف طنین انداز شد و دانشجویان انزجار خود را از سیاست های جنایتکارانه آمریکا اعلام کردند.

همچنین حجت الاسلام طباطبایی مسئول نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در مسجد دانشگاه شریف به سخنرانی پرداخت و بیانیه رهبر انقلاب در پی شهادت سردار شهید قاسم سلیمانی قرائت شد.

همچنین دانشجویان دانشگاه شریف هم اکنون در محکومیت اقدام آمریکا در ترور حاج قاسم سلیمانی در مزار شهدای دانشگاه گرد هم آمده اند. در دانشگاه علم و صنعت نیز دانشجویان در سوگ از دست دادن سردار دسته های عزاداری برپا کرده اند.

دانشجویان دانشگاه امیرکبیر نیز هم اکنون در حال حرکت به سمت دانشگاه تهران هستند.

از سوی دیگر اجتماع بزرگ دانشجویان بسیجی نیز در دانشگاه تهران برگزار شده است و سردار فدوی جانشین فرمانده کل سپاه در این مراسم سخنرانی می کند.

این تجمع با عنوان اعلام آمادگی دانشجویان به فرمانده کل قوا جهت #انتقام_سخت از شیطان بزرگ با حضور سردار علی فدوی و مداحی حاج میثم مطیعی برگزار شده است.