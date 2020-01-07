راهپیمایی باشکوه مردم یمن در محکومیت ترور «شهید سلیمانی»

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از المسیره، هزاران تَن از مردم یمن با برگزاری راهپیمایی باشکوهی در «صنعاء» ترور «شهید سلیمانی» و دیگر همرزمانش در بغداد را به شدت محکوم کردند.

بر اساس این گزارش، شرکت کنندگان در این راهپیمایی با سر دادن شعارهایی علیه آمریکا، جنایت آن علیه مجاهدان اسلام در بغداد را محکوم کردند.

شرکت کنندگان در راهپیمایی مذکور اعلام کردند که شهید سلیمانی و شهید ابو مهدی المهندس، شهدای امت اسلامی هستند.

شرکت کنندگان در راهپیمایی همچنین خواستار پاسخی قاطعانه از سوی مقاومت به جنایتکاران آمریکایی شدند.

این درحالی است که شهر صعده نیز روز گذشته شاهد برگزاری راهپیمایی باشکوهی در محکومیت جنایت تروریست های آمریکایی علیه شهید سلیمانی، بود.

گفتنی است، حدود ساعت ۱ بامداد روز جمعه دو خودرو که شهید سلیمانی و «ابو مهدی المهندس» را از فرودگاه بغداد به شهر بغداد انتقال می دادند مورد اصابت حمله موشکی قرار گرفتند و همه سرنشینان که ۸ نفر از همراهان و محافظان شهید المهندس و شهید سلیمانی بودند به شهادت رسیدند.