به گزارش خبرنگار مهر، مهران کریمیان پیش از ظهر امروز یکشنبه در نشست با اصحاب رسانه ضمن تبریک روز خبرنگار اظهار کرد: خبرنگاران صدای افرادی هستند که کسی صدای آنها را نمی شنود و کمک می‌کنند صدای بهزیستی و جامعه تحت پوشش آن به مسئولان برسد.

مدیرکل بهزیستی خوزستان گفت: آگاهی بخشی، فرهنگ سازی و هدایت افکار عمومی توسط خبرنگاران اثر بخش است که نشان از جایگاه مهم آن ها دارد.

وی ادامه داد: با توجه به گسترش حوزه ارتباطات نوین، خبرنگاران می توانند با استفاده از ظرفیت های مختلف، به انتشار واقعیت ها در جامعه کمک کنند.

مدیرکل بهزیستی خوزستان بیان کرد: با توجه به تغییرات سریع و پیچیدگی های اجتماعی و رشد تکنولوژی، آسیب های اجتماعی در حال افزایش هستند که دولت و سازمان بهزیستی به تنهایی قادر به رفع آن ها نیستند؛ کاهش سرمایه اجتماعی، افزایش تنهایی، آسیب های نو پدید و محدودیت های منابع از جمله مشکلات پیش رو هستند.

کریمیان با بیان اینکه حرکت به سمت مشارکت های مردمی، محله محور و داوطلبانه از برنامه های سازمان بهزیستی در سال های اخیر است، تصریح کرد: تجربه نشان داده هرجا مردم در شناسایی مسایل و حل مشکلات دخالت داشته باشند ماندگارتر و اثربخش تر است لذا سازمان بهزیستی به منظور استفاده از ظرفیت های مردمی طرح «سلام» مبتنی بر مشارکت مردم با هدف توانمندسازی محلات، شبکه سازی و ایجاد بستری برای حل مشکلات مردم را اجرا کرده است.

وی با اعلام اینکه طی یک سال اخیر ۱۳ برنامه تحولی را در دستور کار قرار داده ایم، افزود: چرخش از سیاست های ساختار گرایی به مشارکت های مردم از مهم ترین برنامه ها است. همچنین حرکت از مرکز گرایی به خانواده محوری برنامه دیگر است که طبق آن در خانواده ها شرایطی فراهم می شود که افراد معلول و سالمندان در خانواده نگهداری شوند.

مدیرکل بهزیستی خوزستان گفت: فرصت آفرینی برای خانواده های تحت پوشش و توانمندسازی افراد، برنامه تحول آفرین دیگر است که به جای پرداخت مستمری به سمت کارآفرینی حرکت می کنیم.

کریمیان با تاکید بر اینکه در آینده نزدیک با چالش سالمندی مواجه خواهیم شد، تصریح کرد: یکی دیگر از برنامه ها چرخش از سالمندی مخاطره آمیز به سالمندی سالم است.

وی با بیان اینکه بسیاری از سیاست های توانبخشی قدیمی هستند، ادامه داد: در حال حرکت به سوی سیاست های توانبخشی نوین هستیم تا افراد معلول مانند سایر افراد زندگی سالم و شاد داشته باشند. همچنین چرخش از نگاه پاتولوژیک و آسیب شناسانه به سمت سیاست های پیشگیرانه و اجتماع محور نیز از دیگر برنامه ها است که غربالگری ها در سن طلایی نمونه ای از اقدامات صورت گرفته است.

مدیرکل بهزیستی خوزستان بیان کرد: چرخش از سیاست های مدیریت سنتی به فناوری‌های هوشمند و هوش مصنوعی، چرخش از سیاست های ساختار گرایانه و مرکز محور به سمت محله محور از دیگر برنامه های سازمان هستند.

کریمیان با اعلام اینکه در خصوص اجرای طرح سلام سه شیوه محله محوری در کشور در حال اجرا است، عنوان کرد: دسترس پذیری به خدمات دولتی در محلات، ایجاد ساختاری های محلی مبتنی بر انتخابات و خودسازی و همیاری داوطلبانه محلات شیوه های مذکور هستند که آخرین مورد بیشتر مدنظر است تا از همیاری مردم محلات استفاده شود.

وی ادامه داد: طرح سلام ۱۲ گام دارد که در مرحله نخست تسهیلگران در ۱۹۱ کانون حضور پیدا می کنند و شناسنامه اجتماعی محله تهیه می شود.

مدیرکل بهزیستی خوزستان اظهار کرد: سال گذشته ۲۴ هزار نفر در پویش سلام محله ثبت نام کردند و رتبه چهارم کشوری را کسب کردیم. در گام دوم تسهیلگران، آموزش افراد ثبت نام شده برای ارائه خدمات را انجام می دهند.

کریمیان به ایجاد ساختارهای محلی مبتنی بر انتخابات اشاره و عنوان کرد: شورا یارها از جمله آن هستند که تاکنون نتیجه لازم حاصل نشده است.

وی با بیان اینکه خودیاری و همیاری داوطلبانه محلات روش مد نظر سازمان است، تصریح کرد: در این روش از طرفیت محله، شبکه سازی در محله، داوطلبان محلی برای حل مسائل استفاده می شود و دولت تنها پشتیبانی را انجام می دهد.

مدیر کل بهزیستی خوزستان به طرحی مبنی بر بانک زمان اشاره کرد و افزود: در این طرح، هر ساعت خدمت در حساب فرد ثبت می‌شود که می‌توانند به ازای آن از خدمات سایر اعضای شبکه استفاده کنند. در واقع مردم به جای پول با زمان از خدمات یکدیگر بهره مند می شوند و در حال حاضر به صورت پایلوت در تهران اجرامی شود.

کریمیان تاکید کرد: هدف نهایی بهزیستی نهادینه کردن طرح ها در آینده و اجرای آن توسط مردم است.