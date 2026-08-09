تمدید اجرای نمایش «اسب نورد»

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی مجموعه تئاترشهر، نمایش «اسب نورد» به کارگردانی هستی حسینی برای اجرا در روزهای بیست و دوم و بیست و سوم مرداد تمدید شد.

بر اساس برنامه ریزی های انجام گرفته، نمایش «اسب نورد» روزهای پنجشنبه بیست و دوم و جمعه بیست و سوم مرداد ساعت های ۱۹:۳۰ و ۲۱ و به شکل ۲ اجرایی میزبان علاقه‌مندان تئاتر است.

نمایش «اسب نَورد» نوشته مهدی کوشکی، کارگردانی هستی حسینی، بازی مهدی کوشکی و عاطفه کوشکی و تهیه کنندگی مصطفی کوشکی از هشتم تیر سال جاری در تالار قشقایی مجموعه تئاتر شهر روی صحنه رفته است.

مصطفی کوشکی طراح نور، هستی حسینی طراح لباس، سعید مومنی طراح ویدئو، مهدی طالقانی طراح گرافیک، حمیدرضا حسینی طراح صدا و موسیقی، پویا انصاری مدیر پروژه ، بهروز داوری ساخت تیزر، محیا مهدی زاده عضو گروه کارگردانی و رضا عمویی عضو گروه صحنه نیز عوامل اجرایی این پروژه نمایشی را تشکیل می دهند که توسط گروه «تئاتر مستقل تهران» تولید شده است.

علاقه مندان برای خرید بلیت این اثر نمایشی می توانند به سامانه های گیشه تئاتر و تیوال مراجعه کنند.