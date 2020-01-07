تجمع عظیم مردم همدان در سوگ شهادت سردار سپهبد قاسم سلیمانی

به گزارش خبرنگار مهر، مردم همدان در اجتماعی عظیم در میدان مرکزی شهر در سوگ شهادت سردار سپهبد حاج قاسم سلیمانی به سر و سینه زدند و نفرت خود را از آمریکای جهان خوار نشان دادند.

پیر و جوان، زن و مرد همه به میدان امام (ره) همدان آمده‌اند و پیشانی فرزندان خود را به سربند «یاحسین» مزین کرده تا به دشمن اعلام کنند اگر دشمن حاج قاسم سلیمانی را از ما گرفتید، فرزندان خود را برای سلیمانی‌های دیگر تربیت می‌کنیم.

حاضران با سردادن شعارهای «مرگ بر آمریکا»، «مرگ بر اسرائیل»، «مرگ بر فتنه گر» و «وای اگر خامنه ای حکم جهادم دهد ارتش دنیا نتواند که جوابم دهد» نفرت خود را از استکبار جهانی فریاد زدند.

این مراسم همچنان در میدان مرکزی شهر همدان ادامه دارد و رفته رفته بر تعداد حاضران افزوده می‌شود.