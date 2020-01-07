حکم محرومیت ۶ ورزشکار دوپینگی اعلام شد

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از پایگاه خبری تحلیلی پزشکی ورزشی ایران، ستاد ملی مبارزه با دوپینگ سومین مرحله از اسامی ورزشکاران دوپینگی سال ۲۰۱۹ را که تمام مراحل مدیریت نتایج آنها در این ستاد سپری شده و احکام قطعی آنها به تایید آژانس جهانی مبارزه با دوپینگ رسیده است را اعلام کرد.

تخلف این ورزشکاران به سال ۲۰۱۹ (از دی ماه ۱۳۹۷ تا دی ماه ۱۳۹۸) مربوط است و در ماه‌های گذشته پروسه قانونی بررسی پرونده آنها انجام شد.

احکام قطعی صادره به این شرح است:

* امیر محمد حاجی پورگنجی از کشتی به دلیل مصرف ماده ممنوعه استانوزولول به مدت ۴ سال (از اول آبان ۱۳۹۸تا ۳۰ مهر ۱۴۰۲)

* مصطفی کیانی از فوتبال به دلیل مصرف ماده ممنوعه تریامسینولون به مدت ۶ ماه (از ۴ آبان ۱۳۹۸ تا ۳ اردیبهشت۱۳۹۹)

* سجاد سربرقی مقدم از والیبال به دلیل مصرف ماده ممنوعه نورآندروسترون به مدت ۴ سال (از ۲۳ دی۱۳۹۷ تا ۲۲ دی ۱۴۰۱)

* احمد حسین زاده از فوتبال به دلیل مصرف ماده ممنوعه نورآندروسترون به مدت ۴ سال (از ۱۹ آبان ۱۳۹۸ تا ۱۸ آبان ۱۴۰۲)

* علیرضا زارع پور از وزنه برداری به دلیل مصرف ماده ممنوعه متاندینون به مدت ۴ سال ( از ۱۹ آبان ۱۳۹۸ تا ۱۸ آبان ۱۴۰۲)

* محمد جعفری از دو و میدانی به دلیل مصرف مواد ممنوعه استانوزولول و افدرین به مدت ۴ سال(از ۱۳ مهر ۱۳۹۸ تا ۱۲ مهر ۱۴۰۲)