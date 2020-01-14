به گزارش خبرنگار مهر، تیم فوتبال استقلال تهران در ادامه روند آماده سازی برای نیم فصل دوم امروز و از ساعت ۱۳:۱۵ دقیقه به مصاف تیم فوتبال امید همین باشگاه رفت که با نتیجه ۶ بر یک پیروز شد.

شاگردان فرهاد مجیدی در این دیدار توانستند با نتیجه ۴ بر صفر شاگردان رضا حسن زاده را شکست دهند تا نخستین حضور فرهاد مجیدی در نقش سرمربی برای این تیم با پیروزی پر گل همراه باشد.

در این بازی ابتدا ارسلان مطهری خرید جدید آبیها گلزنی کرد که این نخستین گل او با پیراهن استقلال بود و نیمه نخست با همین نتیجه به پایان رسید.

فرهاد مجیدی در نیمه دوم تغییراتی در ترکیب تیمش ایجاد کرد که یکی از بازیکنان جدید علی دشتی بود. همین بازیکن تنها ۳ دقیقه بعد از حضورش در میدان و در دقیقه ۴۸ دومین گل را برای آبی پوشان زد.

دشتی تنها ۳ دقیقه بعد از گلزنی اش یکبار دیگر در موقعیت گل قرار گرفت و توانست دومین گل خودش و سومین گل آبی پوشان را به ثمر برساند.

در دقیقه ۷۰ بازی علی صنایی مهاجم تیم امید استقلال توانست در مصاف تک به تک با پورحمیدی دروازه بان آبی پوشان که از ابتدای نیمه دوم جای حسینی را گرفته بود اولین گل را به سود امیدها به ثمر برساند.

مرتضی تبریزی مهاجمی که شب گذشته تا آستانه جدایی از استقلال پیش رفت و مجیدی در آخرین لحظه بابت از دست دادن او پشیمان شد در دقیقه ۷۵ برای تیمش گلزنی کرد که این چهارمین گل آبی پوشان بود.

شیخ دیاباته که از دقیقه ۶۵ وارد بازی شد، در دقیقه ۷۷ برای پنجمین بار در این بازی موفق به باز کردن دروازه امیدها شد.

در دقیقه ۹۰ بازی مرتضی تبریزی یک بار دیگر گلزنی کرد تا آبی پوشان در اولین دیدار تدارکاتی شان با نتیجه ۶ بر یک پیروز شوند.