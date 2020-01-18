حمید آقاجانی در گفتگو با خبرنگار مهر، از وجود ۶۲۰ معدن در استان سمنان خبر داد و ابراز داشت: گچ، نمک، سولفات سدیم، زغال سنگ، کرومیت، زئولیت، مس و آهن مهمترین معادن موجود در استان محسوب میشوند.
وی بابیان اینکه معادن موجود در استان سمنان حدود ۲۳ میلیون تن تولیدات مواد معدنی دارند که کار تولید و استخراج آنان انجام میشود، افزود: این ظرفیت زمینه اشتغال افراد بسیاری را در استان فراهم کرده است.
۷ فوتی در معادن استان سمنان
رئیس سازمان نظاممهندسی معدن استان سمنان بابیان اینکه مهمترین معدن زغالسنگ شرق استان البرز شرقی در منطقه طزره دامغان است، ابراز داشت: معادن این منطقه حدود ۲۰۰ هزار تن تولید انواع مواد معدنی زغالسنگ را دارد.
آقاجانی از فعالیت چهار هزار و ۵۰۰ نفر کارگر در واحدهای معدنی استان سمنان خبر داد و در ادامه تصریح کرد: طی یک سال گذشته هفت مورد حادثه فوتی معدن در استان به وقوع پیوست.
وی افزود: نظارت مستمر از سوی بازرسان ادارات تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان سمنان و رعایت نکات ایمنی از سوی کارگران و کارفرمایان در واحدهای معدنی باعث کاهش حوادث ناشی از کار در واحدهای معدنی شد.
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