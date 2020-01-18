پرواز استانبول- تبریز در تهران به زمین نشست

به گزارش خبرنگار مهر، پرواز استانبول - تبریز هواپیمایی ایران ایر تور به دلیل شرایط نامساعد آب و هوایی به جای تبریز در فرودگاه امام خمینی (ره) تهران فرود آمد.

این تغییر مسیر به دلیل بارش برف شدید در تبریز و لغزندگی باند فرودگاه شهید مدنی اعلام شده است.

گفتنی است: هم اکنون مسافران در فرودگاه امام خمینی (ره) تهران به سر می‌برند.

محمد حاجی پور، مدیر روابط عمومی فرودگاه شهید مدنی تبریز در این خصوص به خبرنگار مهر گفت: پرواز شرکت هواپیمایی ایران ایرتور به شماره پرواز ۹۷۰۸ از استانبول به تبریز به جهت دید کم (۴۰۰ متر) در فرودگاه تبریز، تغییر مسیر داده امروز در ساعت ۴ بامداد در فرودگاه بین المللی حضرت امام خمینی (ره) تهران به زمین نشست.