۴ هزار مورد بازرسی از واحدهای صنفی اردبیل انجام شد

به گزارش خبرنگار مهر، هاشم علایی پیش از ظهر شنبه در نشست هماهنگی اجرای طرح «طاها» در اردبیل عنوان کرد: در قالب طرح طاها «طرح اجرای هماهنگ استاندارد» به عنوان یکی از طرحهای راهبردی سازمان ملی استاندارد که با هدف حفظ سلامت و ایمنی جامعه، ملموس نمودن حضور استاندارد در جامعه و اعتماد سازی و توجیه جامعه به کیفیت مطلوب محصولات انجام میشود، چهار هزار و ۶۰۹ مورد بازرسی در ۹ ماهه سال جاری از مراکز عرضه و توزیع کالا توسط شرکتهای بازرسی تأیید صلاحیت شده و کارشناسان استاندارد صورت گرفته که با توجه به برنامه عملیاتی اختصاص یافته تحقق ۵۶ درصدی در این حوزه را شاهد هستیم.
وی افزود: در قالب طرح «طاها» تعداد ۲۱۱ مورد نمونه برداری و ۲۱۱ مورد آزمون از مراکز عرضه و فروش کالا در زمینه صنایع غذایی، لبنیات، شویندهها، رنگها، لوازم خودرو، مصالح ساختمانی و… در استان اردبیل انجام شده است.
مدیرکل استاندارد و تحقیقات صنعتی استان اردبیل ادامه داد: با اعتبار تخصیص یافته برای نمونهبرداری طرح اجرای هماهنگ استاندارد، کالاهای مشمول استاندارد اجباری از سطح بازار خریداری و در آزمایشگاههای همکار یا اداره کل، مورد آزمون قرار میگیرند.
علایی تصریح کرد: در این بازرسیها که با هدف کنترل کیفیت کالاهای دارای علامت استاندارد در سطح بازار انجام میشود، کارشناسان استاندارد به واحدهای صنفی مراجعه کرده و کالاهای مشمول استاندارد اجباری فاقد علامت استاندارد یا فاقد کد ۱۰ رقمی و یا مشکوک به جعل علامت استاندارد را شناسایی، توقیف و جمع آوری میکنند و در صورت لزوم برخورد قانونی انجام میشود.
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