نکوداشت پیشکسوت خوشنویسی استاد فاتح عزت پور درسنندج برگزار می شود

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از روابط عمومی حوزه هنری استان کردستان، امین مرادی رئیس حوزه هنری کردستان بیان کرد: کردستان به حق استان فرهنگ و هنر است و امروز به برکت همین توانمندی های هنری و فرهنگی است که همواره در کانون توجه است.

وی ادامه داد: حضور چهره های برجسته در عرصه های مختلف فرهنگی و هنری استان کردستان زبانزد خاص و عام است و هنرمندان برجسته این استان نه تنها در عرصه ملی، که حتی در عرصه های بین المللی با آثار خود نام و آوازه هنر کردستان را جهانی کرده اند.

رئیس حوزه هنری انقلاب اسلامی استان کردستان افزود: هنر خوشنویسی به عنوان یکی از هنرهای بسیار ارزشمند از دیرباز در استان کردستان مورد توجه بوده و آثار این اساتید امروز به عنوان یک الگوی هنری مورد توجه هنرجویان وعلاقه مندان می باشد.

مرادی قدردانی از هنرمندان را یک وظیفه مهم عنوان کرد و افزود: معرفی خدمات این اساتید و تکریم آنان سبب اعتلای هنر و فرهنگ استان می گردد و زمینه ای برای فعالیت بیشتر در عرصه های هنری در بین جوانان خواهد شد.

وی تصریح نمود: استاد فاتح عزت پور از ۱۳۴۸ تا کنون به فراگیری و آموزش هنر خوشنویسی مشغول بوده که حاصل نیم قرن فعالیت هنری این استاد با اخلاق کتابت نزدیک به ۲۰ اثر از جمله خوشنویسی درکردستان، رباعیات خیام، دیوان حافظ نسخ غنی قزوینی و قدسی، گلستان سعدی، پروین اعتصامی، اشعارخیام به زبان کردی، ابوالسعد ابوالخیر، بابا طاهر عریان، هاتف اصفهانی، مناجات نامه خواجه عبدا… انصاری، تألیف کتاب جزوه آموزش خوشنویسی و خوشنویسی در هنرهای سنتی و.... اشاره کرد.

وی ادامه داد: استاد عزت پور مقدمات خوشنویسی را از سال ۱۳۴۸ نزد دائی خود استاد مهدی کمالی کردستانی در زمینه نستعلیق شروع نمود و سپس از سال ۱۳۵۸ زیر نظر استاد عباس اخوین فراگیری خط نستعلیق را ادامه داد و امروز به عنوان یکی از بهترین شاگردان این استاد در ایران شناخته می شوند.

رئیس حوزه هنری انقلاب اسلامی استان کردستان افزود: این استاد همزمان با خط نستعلیق به دلیل علاقه ای که به دیگر گونه های خوشنویسی داشتند از سال ۱۳۵۹ زیر نظر استاد یداله کابلی خوانساری به فراگیری شکسته نستعلیق مشغول شدند و در این زمینه نیز امروز به عنوان یکی از سرآمدان این رشته خوشنویسی شناخته می شوند.

مرادی گفت: در زمینه تذهیب نیز که یکی از ملزومات هنر خوشنویسی محسوب می گردد از سال ۱۳۶۲ زیر نظر استاد بیوک احمری مشغول به فعالیت شدندو به عنوان یکی از اساتید این هنر سال ها در دانشگاه ها و آموزشگاه های هنری به اموزش مشغول بوده اند.

رئیس حوزه هنری استان کردستان با اشاره به مظلومیت هنر خوشنویسی در بین سایر هنرها ادامه داد: در طول سالیان گذشته تجلیل از هنرمندان و اساتید مطرح هنر تجسمی مورد توجه قرار گرفته که نکوداشت استاد زنده یاد محمد صابر صابر، استاد علی اشرف زانیار، استاد خلیل کویکی، استاد هادی ضیاء الدینی، استاد احمد خلیلی فرد و … بخشی از این برنامه ها بوده است.

وی ضمن تقدیر از فعالیت های استاد فاتح عزت پور، یادآور شد: استاد عزت پورکه فارغ التحصیل علوم اقتصادی دانشگاه علامه طباطبایی می باشند، در سال ۱۳۶۱ گواهی ممتاز خوشنویسی را از انجمن خوشنویسان دریافت می نمایند و در سال ۱۳۸۶ مفتخر به دریافت فوق ممتاز خوشنویسی و در سال ۱۳۸۸ گواهی استادی را از انجمن خوشنویسان دریافت کرده و درهمان سال نشان درجه یک هنری (دکترا) را نیز دریافت می نمایند.

مرادی افزود: برگزاری ده ها نمایشگاه داخلی وخارجی، کسب عناوین مختلف کشوری و بین المللی در زمینه هنر خوشنویسی در کنار سال ها آموزش این هنر به هنرمندانی که خود امروز در کسوت استاد خوشنویسی فعالیت می کنند همراه با خصوصیات اخلاقی منحصر به فرد، این استاد فرزانه را به عنوان یکی از گنجینه های هنر در استان کردستان در جایگاه والای عزت خوشنویسی کردستان قراردهد.

مرادی با دعوت از علاقه مندان و دوستداران این هنرمند فرزانه گفت: همزمان با برگزاری مراسم نکوداشت، نمایشگاه آثار استاد عزت پور در قالب ۳۰ تابلو به مدت یک هفته تا ۱۱ بهمن در گالری سوره پردیس سینمایی بهمن سنندج افتتاح و در معرض نمایش علاقه مندان قرار می گیرد.

وی افزود: این نمایشگاه در ایام برگزاری از ساعت ۱۶ الی ۱۹ آماده بازدید علاقه مندان است.