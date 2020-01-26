به گزارش خبرنگار مهر، در راستای نهادسازی برای توسعه فعالیت‌های اشتغالزا با سرمایه گذاری بخش خصوصی و سیاستگذاری دولت، «بنیاد ملی توسعه فناوری‌های فرهنگی» امروز (یکشنبه ۶ بهمن ماه) در مراسمی با حضور محمد شریعتمداری وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی و عیسی منصوری معاون توسعه کارآفرینی و اشتغال وزیر کار رسماً فعالیت خود را آغاز کرد.

با توجه به اینکه «نهادسازی» یکی از سیاست‌های این وزارتخانه در معاونت توسعه کارآفرینی و اشتغال، بوده است، طی ماه‌های اخیر نهادهای کارآفرینی با سرمایه گذاری بخش خصوصی و تسهیل گری وزارت کار تأسیس شده است.

در همین زمین طی حدود ۵ ماه گذشته دو «بنیاد ملی کارآفرینی در حوزه محتوای دیجیتال» و «بنیاد ملی توسعه فناوری با محوریت بلاک‌چین، هوش مصنوعی و اینترنت اشیا» برای توسعه فعالیت‌های بازار کار در حوزه‌های تخصصی تأسیس شده اند.

پس از تأسیس دو نهاد مذکور، «بنیاد ملی توسعه فناوری‌های فرهنگی» از امروز به عنوان سومین نهاد توسعه اشتغال پایدار فعالیت خود را آغاز کرد.

قرار است در حاشیه این مراسم تفاهم نامه هفت جانبه بین معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری- وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی- وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، سازمان صدا و سیما، دانشگاه پیام نور و بنیاد ملی توسعه فناوری‌های فرهنگی امضا شود.