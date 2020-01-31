موردی از بیماری کرونا در کرمانشاه گزارش نشده است

ابراهیم شکیبا در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: خوشبختانه هیچ موردی از ابتلاء به بیماری کرونا در استان کرمانشاه مشاهده نشده است.

وی افزود: با وجود اینکه هیچ موردی از ابتلاء به بیماری مذکور در داخل استان و کشور گزارش نشده اما باید جوانب احتیاط رعایت و آموزش‌های لازم به مردم ارائه شود.

معاون امور بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه خاطرنشان کرد: مردم نیز باید موارد بهداشتی را رعایت کنند و از دست دادن و روبوسی خودداری کنند، همچنین به طور مداوم دست‌ها را با آب و صابون بشویند و هنگام عطسه از دستمال مقابل صورت استفاده کنند.

شکیبا گفت: راه‌های پیشگیری از ابتلاء به ویروس کرونا همانند آنفولانزا و سرماخوردگی البته با مراقبت بیشتر است.

وی عنوان کرد: موارد مشکوک ابتلاء به ویروس کرونا در کردستان عراق به تأیید نرسید با این حال از نظر بهداشتی آمادگی کامل در مرزهای کشور به ویژه مرز استان کرمانشاه وجود دارد.

معاون امور بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه خاطرنشان کرد: علاوه بر آماده باش کامل نیروهای مرکز بهداشت و دانشگاه علوم پزشکی، بیمارستان‌های استان نیز در آماده باش کامل به سر می‌برند.

وی افزود: ویروس کرونا در دوران کمون هم که بیمار هیچ علائمی ندارد قابلیت سرایت به دیگران را دارد بنابراین با اندازه گیری تب نمی‌توان از ورود ویروس کرونا به کشور جلوگیری کرد.

شکیبا گفت: جلوگیری از انتشار ویروس کرونا کاری بسیار سخت است بر همین مبنا باید مردم در مورد رعایت اصول بهداشتی مورد آموزش قرار بگیرند.