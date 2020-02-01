چهارمین هفته متوالی افت قیمت نفت/ بدترین ماه از می ثبت شد

به گزارش خبرنگار مهر به نقل از رویترز، با افزایش وحشت بازارهای جهانی از تأثیرات منفی اقتصادی ویروس کرونا که حالا به بیش از ۲۰ کشور جهان رسیده است، قیمت نفت روز جمعه پایین آمد تا برای چهارمین هفته متوالی افت کند و بدترین عملکرد ماهانه آن از ماه می تا کنون ثبت شود.
قیمت پیشخرید هر بشکه نفت خام برنت با ۷۱ سنت یا ۱.۲۴ درصد سقوط به ۵۶.۶۲ دلار رسید.
قیمت پیشخرید هر بشکه نفت خام نیمهسنگین تگزاس غرب آمریکا ۵۸ سنت یا ۱.۱۱ درصد سقوط کرد و به ۵۱.۵۶ دلار رسید.
این چهارمین هفته متوالی افت قیمت نفت بود و به این ترتیب بدترین عملکرد ماهانه شاخصها از ماه می تا کنون ثبت شد.
به نظر میرسد اختلال در زنجیرههای تولید و محدودیتهای مسافرتی به اقتصاد چین فشار آورده و رشد اقتصادی دومین اقتصاد بزرگ جهان را کاهش دهد.
گلدمن ساکس روز جمعه پیشبینی کرد که شیوع ویروس کرونا در چین احتمالاً ۰.۴ درصد از رشد اقتصادی این کشور در ۲۰۲۰ خواهد کاست و رشد اقتصادی آمریکا را هم تحت تأثیر قرار خواهد داد.
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