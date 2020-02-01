تعلیق خلبان و کروی پرواز ماهشهر طبق مقررات/دوره تعلیق ۱۰ روز است

مهدی علیاری در گفت‌وگو با خبرنگار مهر درباره تعلیق خلبان پرواز تهران-ماهشهر که هفته گذشته از باند خارج شد، گفت: بر اساس مقررات هوانوردی، پس از بروز سوانح هوایی، خلبان و «کرو پروازی» موقتاً تعلیق می‌شوند.

وی افزود: علت تعلیق موقت خلبان این پرواز علاوه بر بررسی دقیق سانحه، دور ماندن «کرو پروازی» از شوک سانحه است تا بتوانند توان خود را بازیابی کنند.

به گفته مدیر روابط عمومی هواپیمایی کاسپین، اظهارنظر وزیر راه و شهرسازی درباره تعلیق خلبان این پرواز احتمالاً به دلیل داشتن اطلاعات بیشتری است که در اختیار وی قرار داده شده و شرکت هواپیمایی کاسپین فعلاً اطلاعات مربوطه را در اختیار ندارد.

علیاری بیان کرد: مدت زمان تعلیق خلبان این پرواز بین یک هفته تا ۱۰ روز به شکل استندبای است تا گزارش این سانحه نهایی شود.