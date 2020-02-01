  1. اقتصاد
  2. راه و مسکن
۱۲ بهمن ۱۳۹۸، ۱۲:۰۸

یک مقام مسئول در کاسپین به مهر خبر داد

تعلیق خلبان و کروی پرواز ماهشهر طبق مقررات/دوره تعلیق ۱۰ روز است

تعلیق خلبان و کروی پرواز ماهشهر طبق مقررات/دوره تعلیق ۱۰ روز است

یک مقام مسئول در شرکت هواپیمایی کاسپین جزئیات تعلیق خلبان و کروی پروازی هواپیمای سانحه دیده در فرودگاه ماهشهر را تشریح کرد.

مهدی علیاری در گفت‌وگو با خبرنگار مهر درباره تعلیق خلبان پرواز تهران-ماهشهر که هفته گذشته از باند خارج شد، گفت: بر اساس مقررات هوانوردی، پس از بروز سوانح هوایی، خلبان و «کرو پروازی» موقتاً تعلیق می‌شوند.

وی افزود: علت تعلیق موقت خلبان این پرواز علاوه بر بررسی دقیق سانحه، دور ماندن «کرو پروازی» از شوک سانحه است تا بتوانند توان خود را بازیابی کنند.

به گفته مدیر روابط عمومی هواپیمایی کاسپین، اظهارنظر وزیر راه و شهرسازی درباره تعلیق خلبان این پرواز احتمالاً به دلیل داشتن اطلاعات بیشتری است که در اختیار وی قرار داده شده و شرکت هواپیمایی کاسپین فعلاً اطلاعات مربوطه را در اختیار ندارد.

علیاری بیان کرد: مدت زمان تعلیق خلبان این پرواز بین یک هفته تا ۱۰ روز به شکل استندبای است تا گزارش این سانحه نهایی شود.

کد مطلب 4841030

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها