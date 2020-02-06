آیین تجلیل از اصحاب سینمایی گیلان برگزار می شود

سید امیر مصباح در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: آئین تقدیر و تجلیل از سال‌های تلاش اصحاب سینمایی استان گیلان در رشت برگزار می‌شود.

وی بیان کرد: این برنامه به همت سازمان سینمای و قرار بود به مناسبت ۲۱ شهریور ماه «روز ملی سینما» برگزار شود که با توجه تقارن این روز با ایام محرم به زمان دیگری موکول شد.

معاون هنری و سینمایی ارشاد گیلان ادامه داد: بر همین اساس و با توجه به برگزاری همزمانی جشنواره فیلم فجر در استان مقرر شد این مراسم همزمان با این جشنواره در گیلان برگزار شود.

وی در ادامه با بیان اینکه در این مراسم از تلاش چند ساله مدیران، فعالان و دست اندرکاران حوزه سینما در استان گیلان تقدیر و تجلیل خواهد شد، افزود: این مراسم ساعت ۲۰:۳۰ شامگاه شنبه ۱۹ بهمن ماه در مجتمع فرهنگی هنری خاتم الانبیا رشت سالن دکتر رحمدل برگزار خواهد شد.