جزئیات انفجار مواد محترقه در «نسیم شهر»/۶ خانه آسیب دید

به گزارش خبرنگار مهر، بعد از ظهر پنج شنبه انفجار در طبقه چهارم یک ساختمان در محله «وجه آباد» نسیم شهر حادثه ساز شد و مردم وحشت زده این منطقه را به خیابانها کشاند.
نجات کودک ۶ ساله
سرپرست سازمان آتش نشانی نسیم شهر در خصوص جزئیات این حادثه به خبرنگار مهر گفت: یک کودک ۶ ساله در جریان حادثه انفجار بزرگ نسیم شهر به شکل معجزهآسایی از مرگ نجات پیدا کرد.
کیان کریمی افزود: شدت این انفجار علاوه بر تخریب ۲ طبقه از این ساختمان به ۶ خانه اطراف دیگر هم آسیب وارده کرده است.
مصدومیت زن جوان
وی اضافه کرد: یکی از مصدومین این انفجار یک زن جوانی بود که خوشبختانه با کمک اورژانس فوراً برای مداوا به بیمارستان منتقل شد.
سرپرست سازمان آتش نشانی نسیم شهر گفت: بررسیها نشان میدهد ساخت نارنجکهای دستی برای چهارشنبه سوری باعث وقوع انفجار در این منزل مسکونی شده است، در محل حادثه رد پای نارنجکهای دست کاملاً مشهود است و همین مسئله حدس و گمان مأمورین ما را برای علت یابی انفجار به یقین تبدیل کرد.
۲ نفر جان باختند
کریمی با تأیید خبر مرگ دو تن از ساکنین این ساختمان، ادامه داد: مردم در صورت مشاهده انبار نگهداری مواد محترقه، آتشنشانی را خبر کنند تا حادثه ناگواری رخ ندهد.
به گفته وی این اولین حادثه مربوط به چهارشنبهسوری امسال در نسیم شهر است که امیدواریم چنین حوادثی برای جوانان تبدیل به عبرت شود.
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