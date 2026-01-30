به گزارش خبرنگار مهر، مولوی عبدالستار حسینزهی در خطبه های نماز جمعه اهل سنت این هفته خاش، با گرامیداشت مجاهدتهای خاموش حافظان امنیت گفت: آنان که بیهیچ نام و نشان، در سکوت شب پاسبان آرامش سحرگاهان هستند، با ایثار و فداکاری خود اجازه ندادند چراغ خانهای خاموش و غباری بر دامن وطن بنشیند.
امام جمعه اهلسنت خاش با بیان اینکه سربازان گمنام با جانفشانی و هوشیاری، امنیت پایدار کشور را تضمین میکنند، افزود: این مجاهدتهای خاموش، حاصل ایمان راسخ و تعهد دینی است که در سختترین شرایط، آرامش و آسایش جامعه را حفظ کرده است.
امام جمعه اهلسنت خاش در ادامه با اشاره به جایگاه ایمان و عمل صالح در تعالیم اسلامی تصریح کرد: اسلام دینی همگانی است و همه اقشار جامعه، زن و مرد و بزرگ و کوچک را به ایمان و عمل صالح فرا میخواند تا با عمل به آموزههای الهی، دنیا و آخرت خود را آباد کنند.
مولوی حسینزهی خاطرنشان کرد: بر اساس قرآن کریم، کسانی که ایمان و عمل صالح داشته باشند به «حیات طیبه» دست مییابند؛ حیاتی پاک، سالم و همراه با آرامش که امید را در دل انسان زنده کرده و او را برای انجام کارهای خیر و حسنات پیشگام میسازد.
وی با تأکید بر اینکه تحقق حیات طیبه در سایه وحدت و همدلی اسلامی امکانپذیر است، گفت: انسجام اسلامی و همگرایی به فرمان الهی، زیربنای شکلگیری جامعهای سالم، امن و مقتدر به شمار میآید.
امام جمعه اهلسنت خاش همچنین با اشاره به پخش برنامه «ایران جان، سیستان و بلوچستان» از شبکههای سراسری صدا و سیما اظهار داشت: پخش این برنامه با هدف معرفی توانمندیها و ظرفیتهای استان از ۲۴ تا ۳۰ بهمنماه انجام میشود و توجه رسانه ملی به سیستان و بلوچستان، فرصتی ارزشمند برای معرفی چهره واقعی، امن و توانمند استان در سطح ملی است.
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