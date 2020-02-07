وزیر نیرو: پس از انقلاب ظرفیت تولید برق ۱۲ برابر شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از صدا و سیما، رضا اردکانیان در برنامه گفتگوی ویژه خبری شبکه دو سیما با بیان اینکه تعداد سدها در این مدت ۱۰ برابر، تصفیه خانه‌های آب ۶ برابر و تصفیه خانه‌های فاضلاب ۵۸ برابر شده است، گفت: درابتدای نیمه دوم سال ۹۲ جمعیت روستاهای برخوردار از شبکه پایدار آب آشامیدنی یک میلیون نفر بود که اکنون به ۸ میلیون ۲۰۰ هزار نفر رسیده است و تا پایان دولت ۱۰ میلیون روستایی از شبکه پایدار آب آشامیدنی بهره مند می‌شوند.

وی گفت: در سال ۵۷ هفت هزار و ۲۴ مگاوات ظرفیت نیروگاهی کشور بود که در سال ۹۲ به ۶۹ هزار و ۱۳۴ مگاوات و اکنون به ۸۲ هزار و ۹۰۸ مگاوات افزایش یافته است.

اردکانیان با بیان اینکه ۲۱ درصد رشد سالانه ظرفیت نیروگاهی کشور در ۶ سال گذشته بوده است افزود: در سال ۱۴۰۰ ظرفیت نیروگاهی کشور به بیش از ۸۸ هزار مگاوات می‌رسد.

وزیر نیرو گفت: براساس گزارش‌های بین المللی سال ۲۰۱۹ میانگین دسترسی به برق در مناطق شهری ۹۶ در صد و در مناطق روستایی ۷۹ درصد بوده است.

وی ادامه داد: به عنوان نمونه در جامعه شهری قاره آفریقا دسترسی به برق ۷۹ درصد و در مناطق روستایی آن ۳۵ درصد است.

وی افزود: در منطقه خاورمیانه میزان دسترسی به برق در مناطق شهری ۹۸ درصد و در مناطق روستایی ۷۸ درصد است.

اردکانیان گفت: در هند نیز میزان دسترسی به برق در مناطق شهری ۹۸ درصد و در مناطق روستایی ۸۲ درصد است.

وزیر نیرو اضافه کرد: در ایران میزان دسترسی به برق در شهرها ۱۰۰ درصد و در روستاها بیش از ۹۹ درصد است.

وی گفت: در سال ۵۷ تعداد سدهای مخزنی ملی ۱۹ عدد و در سال ۹۲، ۱۴۴ و اکنون ۱۸۲ سد ملی در کشور وجود دارد و تا پایان دولت تعداد سدها به ۲۱۴ سد می‌رسد.

وزیر نیرو گفت: از سال ۵۷ تا سال ۹۲ سالانه ۴ سد و از سال ۹۲ تا پایان این دولت سالانه ۹ سد در کشور ساخته شده است.

وی افزود: تعداد تصفیه خانه‌های آب شهری در سال ۵۷، ۲۷ عدد در سال ۹۲، ۱۱۹ و اکنون ۱۵۲ تصفیه خانه است و تعداد این تصفیه خانه‌ها تا سال ۱۴۰۰ به ۱۷۷ عدد می‌رسد.

اردکانیان گفت: سال ۵۷ چهار تصفیه خانه فاضلاب شهری در کشور وجود داشت که در سال ۹۲ به ۱۶۸ و اکنون به ۲۳۲ تصفیه خانه رسیده است.

وی افزود: تا پایان این دولت ۲۹۴ تصفیه خانه فاضلاب شهری در کشور وجود خواهد داشت.

وزیر نیرو ادامه داد: در این دولت هر ۴۵ روز یک تصفیه خانه فاضلاب شهری به بهره برداری رسیده است.

وی با بیان اینکه بیش از ۶۰ درصد نیروگاه‌های برق کشور غیر دولتی است، گفت: در ابتدای واگذاری‌ها براساس اصل ۴۴ قانون اساسی مشکلاتی وجود داشت که تغییر نرخ ارز برای صاحبان نیروگاه‌ها از آن جمله است.

وی افزود: وزارت نیرو درباره قیمت برق قیمت‌های تکلیفی را اجرا می‌کند و به این دلیل بین قیمت تمام شده و با قیمت تکلیفی فاصله وجود دارد و وزارت نیرو بیش از ۲۰ هزار میلیارد تومان براین اساس از دولت طلبکار است که بخشی از آن مطالبات بخش خصوصی است.

وی گفت: البته در دوسال اخیر با توجه به تهاتر بخشی از بدهی‌ها براساس قانون بودجه قسمتی از مشکلات بخش خصوصی حل شده است.

اردکانیان ادامه داد: از هزار و ۷۵۵ مگاوات تولید برق به دو هزار و ۲۰۰ مگاوات رسیده‌ایم و در شش ساله گذشته تولید برق ۲۱ درصد افزایش یافته است.

وزیر نیرو گفت: تا پایان دولت تولید برق ۳۸ درصد افزایش می‌یابد که نشان دهنده سرمایه گذاری این دولت در بخش برق است.

وی اضافه کرد: در شش سال گذشته به طور میانگین سالانه ۴۰ هزار میلیارد تومان در صنعت برق سرمایه گذاری شده است.

او با بیان اینکه در سال‌های متوالی به طور میانگین در زمان اوج مصرف برق در تابستان، مصرف پنج و دو دهم درصد افزایش می‌یافت، گفت: با برنامه ریزی و همکاری مردم این رقم در تابستان ۹۷ به دو و ۹۸ صدم درصد و در سال ۹۸ به یک درصد کاهش یافت.

وی افزود: توجیه پذیر نیست محصولاتی که تابع قیمت گذاری نیستند و صادر می‌شوند از انرژی یارانه‌ای استفاده کنند این مسئله باید اصلاح شود.

وزیر نیرو گفت: حدود پنج ماه است در پی راهکاری برای مسئله رد دیون ارزی بخش خصوصی در صنعت برق هستیم و امیدواریم پیش از پایان سال این مشکل بخش خصوصی حل شود.

اردکانیان افزود: تغییر نرخ ارز موجب شده است بخش خصوصی که برای ساخت نیروگاه‌های تولید برق تسهیلات ارزی گرفته بود در بازپرداخت آنها دچار مشکل شود.

وی ادامه داد: برای صادرات انرژی‌های تجدید پذیر تأسیسات انتقال خود را در اختیار بخش خصوصی قرار می‌دهیم.

وی گفت: همه روستاهای بالای ۴۰ خانوار به شبکه برق وصل هستند و اکنون در حال برق رسانی به روستاهای ۱۰ تا ۲۰ خانوار و عشایر هستیم.

وی افزود: منابع مالی مطمئنی به مبلغ دو هزار و ۱۵۰ میلیارد تومان برای توسعه انرژی‌های تجدید پذیر و پرداخت بدهی‌ها به بخش خصوصی در این حوزه دیده شده است.

وزیر نیرو گفت: حجم مخازن سدهای کشور ۵۰ و نیم میلیارد متر مکعب است که اکنون ۵۳ درصد آنها پر شده است.

وی با بیان اینکه مبنای کار ما برای آبگیری سدها پیش بینی سه ماه هواشناسی است افزود: از ابتدای مهر امسال تا ۱۵ بهمن میزان بارش‌ها بیشتر از پیش بینی‌ها و معادل پنج درصد افزایش بوده است.

او ادامه داد: بارش‌ها در مقایسه با بلند مدت نیز ۳۱ درصد افزایش داشته است.

وی گفت: البته درشمال، شمال غرب و بخشی از غرب کشور در مقایسه با سال گذشته و میانگین بلند مدت کاهش بارش داشته‌ایم.

وزیر نیرو با اشاره به اینکه با کاهش یک درجه دمای محیط کار و محل سکونت ۶ درصد مصرف انرژی کاهش می‌یابد افزود: پیش بینی مصرف گاز درزمستان امسال ۵۲۰ میلیون متر مکعب بود اما در برخی روزها به بیش از ۶۰۰ میلیون متر مکعب افزایش یافت.

وی ادامه داد: مشکل صنعت برق سوخت گاز است زیرا در ماه‌های آذر و دی سال گذشته به نیروگاه‌ها روزانه ۱۰۸ میلیون متر مکعب گاز داده شد اما امسال ۷۳ میلیون متر مکعب گاز دریافت کرده‌ایم که در مقایسه با سال گذشته ۳۰ درصد کاهش یافته است.

وزیر نیرو گفت: برای تأمین برق مجبوریم از سوخت مایه استفاده کنیم که آن نیز محدودیت دارد.

اردکانیان افزود: اگر روند افزایش مصرف گاز صنعتی و خانگی ادامه یابد ممکن است با خاموشی‌های مقطعی روبرو شویم.

وی گفت: سال گذشته در اوج مصرف برق سه هزار و ۸۰۰ مگاوات صرفه جویی کردیم که معادل پنج میلیارد دلار و ظرفیت نیروگاهی پنج هزار مگاواتی است.

وی با بیان اینکه درباره گاز نیز باید این صرفه جویی ها انجام شود افزود: اگر ۱۰ درصد مصرف گاز کاهش یابد ۶۰ میلیون متر مکعب گاز ذخیره خواهد شد.

او ادامه داد: کل گاز مصرفی نیروگاه‌های کشور برای تأمین همه صادرات برق ۶ میلیون متر مکعب است.

وزیر نیرو گفت: تعرفه‌های آب و برق براساس قانون سالانه باید ۷ درصد افزایش یابد که همین روند برای سال آینده ادامه خواهد یافت.

اردکانیان افزود: بارندگی‌های اخیر در مقایسه با سال گذشته در سیستان و بلوچستان ۲۷۲ درصد در هرمزگان ۵۳۲ درصد و در کرمان ۲۴۸ درصد افزایش یافته و پنج سد استان سیستان و بلوچستان پر آب شده است.

وی ادامه داد: سیل اخیر در این استان‌ها به زیرساخت‌ها آسیب رساند و ۸۷۷ روستا با قطعی برق روبرو و آب شرب ۶۶ روستا درکرمان ۱۱ شهر و ۳۶۹ روستا در سیستان و بلوچستان و یک شهر و تعدادی روستا در هرمزگان مشکل دار شد.

او گفت: در همین زمان بزرگترین طرح آبرسانی روستایی به ۲۱۶ روستا در استان سیستان و بلوچستان به بهره برداری رسید.

وزیر نیرو افزود: منابع و ساز و کارهای خوبی در لایحه بودجه سال ۹۹ برای لایه روبی رودخانه‌ها در نظر گرفته شده است