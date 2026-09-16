سرهنگ محمدجانی: مردم ستون اقتدار ایران و سد محکم برابر دشمن هستند

سرهنگ مسیب محمدجانی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: مردم ایران در طول سال‌های پس از پیروزی انقلاب اسلامی، هر زمان که کشور به حضور آنان نیاز داشته، با بصیرت و مسئولیت پذیری به میدان آمده‌اند و از آرمان‌های انقلاب و دستاوردهای نظام دفاع کرده‌اند.

فرمانده ناحیه مقاومت بسیج آستانه اشرفیه افزود: دشمن با طراحی توطئه‌های مختلف تلاش کرده است میان مردم و نظام فاصله ایجاد کند، اما حضور هوشمندانه ملت ایران نشان داده است که پیوند مردم با انقلاب، پیوندی عمیق و ناگسستنی است.

وی با اشاره به حوادث و تهدیدهای اخیر بیان کرد: دشمن تصور می‌کرد با ایجاد ناامنی، ترور و هدف قرار دادن نیروهای اثرگذار می‌تواند اراده ملت ایران را تضعیف کند، اما مردم با ایستادگی و حضور خود، بار دیگر این محاسبات را برهم زدند.

سرهنگ محمدجانی حضور مردم را تنها به حضور در خیابان‌ها محدود ندانست و اظهار کرد: صبر، همدلی، حمایت از نیروهای مسلح و دفاع از امنیت کشور نیز جلوه‌هایی از مقاومت ملی است که در بزنگاه‌های حساس، قدرت واقعی ملت ایران را نشان می‌دهد.

وی با بیان اینکه حضور مردم مهم‌ترین پشتوانه نظام و انقلاب است، گفت: ملت ایران در بزنگاه‌های حساس با کنار گذاشتن اختلافات و با تکیه بر وحدت و همدلی، در برابر تهدیدهای دشمن ایستاده و اجازه نداده است توطئه‌های بدخواهان به نتیجه برسد.

فرمانده ناحیه مقاومت بسیج آستانه اشرفیه با اشاره به نقش‌آفرینی مردم در حفظ امنیت و اقتدار کشور گفت: مردم ستون اقتدار ایران و سد محکم برابر دشمن هستند.

وی افزود: مردم ایران ثابت کرده‌اند که در برابر تهدیدها عقب‌نشینی نمی‌کنند و اجازه نخواهند داد دشمن به خاک، امنیت و عزت این سرزمین تعرض کند.