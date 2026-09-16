فاکس نیوز مدعی حمله ایران به کشتی آمریکایی شد

به گزارش خبرگزاری مهر، شبکه تلویزیونی فاکس نیوز امروز چهارشنبه با انتشار پیامی در رسانه اجتماعی ایکس ادعا کرد: منابع آگاه به فاکس نیوز گفتند که حمله پهپادی و موشکی ایران این هفته یک کشتی متعلق به آمریکا را در اطراف تنگه هرمز هدف قرار داده است.

تری یینگست خبرنگار این شبکه نیز در همین باره در رسانه اجتماعی ایکس نوشت: ۲ منبع به فاکس‌نیوز گفتند که اوایل این هفته، یک کشتی طرف قرارداد آمریکا در جریان حمله‌ ای از سوی ایران هدف قرار گرفت. این حادثه «در حوالی تنگه هرمز» رخ داد و در آن ۴ پهپاد و دست‌کم یک موشک ایرانی دخیل بودند.

خبرنگار فاکس نیوز مدعی شد: یکی از پرتابه‌ها به کشتی اصابت کرد و موجب جراحات جزئی، از جمله عوارض ناشی از استنشاق دود، شد. مجروحان در یکی از کشورهای حوزه خلیج فارس تحت درمان هستند. تعدادی از «پرسنل آمریکایی» نیز در این کشتی حضور داشتند.