به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری تاس، ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه امروز چهارشنبه در سخنانی خطاب به شهروندان این کشور اعلام کرد: مبارزات انتخاباتی دومای روسیه، مهم و از بسیاری جهات تعیین کننده است.

رئیس جمهور روسیه در این باره ادامه داد: کارزار انتخاباتی گسترده در روسیه در شرایطی که عملیات ویژه نظامی در جریان است، برگزار می شود. انتخابات پیش رو مطابق با قانون و در چارچوب زمانی تعیین‌شده برگزار خواهد شد.

ولادیمیر پوتین سپس اضافه کرد: از شهروندان روسیه می خواهم که در انتخابات شرکت و تصمیمی مسئولانه اتخاذ کنند. مشارکت در انتخابات کمک به تقویت کشور است. رأی هر یک از رأی‌ دهندگان دارای اهمیت است. نتیجه انتخابات پاسخ مشترک ما به کسانی خواهد بود که می خواهند روسیه را تضعیف و ما را از حاکمیت محروم کنند و حق تعیین مستقل سرنوشت‌ را از ما بگیرند.