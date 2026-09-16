کشف تعهد ارزی ۹۶۳ میلیارد تومانی در یزد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی فرماندهی انتظامی استان یزد، سردار علیرضا دلیری اظهار کرد: مأموران پلیس امنیت اقتصادی استان با انجام اقدامات فنی و بررسی و استعلام از دستگاه‌های دولتی، از وجود تخلف در ایفای تعهدات ارزی یکی از شرکت‌های فعال در حوزه صادرات کالا مطلع شدند.

وی افزود: مأموران پس از بررسی‌های مقدماتی و با هماهنگی مقام قضایی، یکی از مسئولان این شرکت را که به عنوان دریافت‌کننده ارز دولتی معرفی شده بود، برای انجام تحقیقات به پلیس امنیت اقتصادی احضار کردند.

فرمانده انتظامی استان یزد ادامه داد: در جریان رسیدگی به این پرونده، فرد مذکور ملزم به پرداخت ۹۶۳ میلیارد و ۴۰۰ میلیون تومان بابت تعهدات ارزی به صندوق ارزی دولت شد.

دلیری با تأکید بر برخورد با تخلفات مرتبط با تعهدات ارزی تصریح کرد: پلیس با همکاری دستگاه قضایی با موارد تخلف و سوءاستفاده در این حوزه برخورد خواهد کرد.

وی از شهروندان خواست در صورت مشاهده یا اطلاع از تخلفات حوزه تعهدات ارزی، موضوع را از طریق شماره ۳۰۱۱۰ پلیس امنیت اقتصادی یا ۱۱۰ اطلاع دهند.