به گزارش خبرگزاری مهر، سردار سرلشکر محسن رضایی دبیر شورای عالی امنیت ملی با بافل طالبانی رئیس اتحادیه میهنی کردستان عراق دیدار و گفتگو کرد.

دبیر شورای عالی امنیت ملی در این دیدار بر لزوم رسیدگی به موضوع گروهک‌های تروریستی، ایجاد امنیت در مرزها و افزایش همکاری‌های اقتصادی، تاکید کرد.

سرلشکر رضایی همچنین با تاکید بر لزوم رسیدگی به موضوع گروهک‌های تروریستی و ایجاد امنیت در مرزها، نسبت به تحرکات اسرائیل در اقلیم کردستان هشدار داد. وی همچنین بر افزایش و ارتقای همکاری اقتصادی تاکید کرد.

وی ادامه داد: به هیچ وجه به آمریکا اعتماد نداریم و آنها باید اقدام عملی انجام دهند و اطمینان ما را جلب کنند.

بافل طالبانی رئیس اتحادیه میهنی کردستان عراق نیز در این دیدار ضمن استقبال از ارتقای همکاری‌های اقتصادی، امنیتی و دیپلماتیک، بر لزوم حل مساله گروهک‌ها و ایجاد امنیت در مرزها تاکید کرد.