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۲۵ شهریور ۱۴۰۵، ۲۱:۲۷

سرلشکر رضایی: آمریکایی‌ها باید اطمینان ما را جلب کنند

سرلشکر رضایی: آمریکایی‌ها باید اطمینان ما را جلب کنند

دبیر شورای عالی امنیت ملی تاکید کرد: به هیچ وجه به آمریکا اعتماد نداریم و آنها باید اقدام عملی انجام دهند و اطمینان ما را جلب کنند.

به گزارش خبرگزاری مهر، سردار سرلشکر محسن رضایی دبیر شورای عالی امنیت ملی با بافل طالبانی رئیس اتحادیه میهنی کردستان عراق دیدار و گفتگو کرد.

دبیر شورای عالی امنیت ملی در این دیدار بر لزوم رسیدگی به موضوع گروهک‌های تروریستی، ایجاد امنیت در مرزها و افزایش همکاری‌های اقتصادی، تاکید کرد.

سرلشکر رضایی همچنین با تاکید بر لزوم رسیدگی به موضوع گروهک‌های تروریستی و ایجاد امنیت در مرزها، نسبت به تحرکات اسرائیل در اقلیم کردستان هشدار داد. وی همچنین بر افزایش و ارتقای همکاری اقتصادی تاکید کرد.

وی ادامه داد: به هیچ وجه به آمریکا اعتماد نداریم و آنها باید اقدام عملی انجام دهند و اطمینان ما را جلب کنند.

بافل طالبانی رئیس اتحادیه میهنی کردستان عراق نیز در این دیدار ضمن استقبال از ارتقای همکاری‌های اقتصادی، امنیتی و دیپلماتیک، بر لزوم حل مساله گروهک‌ها و ایجاد امنیت در مرزها تاکید کرد.

کد مطلب 6949479

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    نظرات

    • US ۰۲:۳۱ - ۱۴۰۵/۰۶/۲۶
      1 0
      پاسخ
      این مطالبه درسته
    • ناشناس IR ۰۴:۱۴ - ۱۴۰۵/۰۶/۲۶
      1 0
      پاسخ
      بله کاملادرسته

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