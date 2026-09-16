به گزارش خبرنگار مهر، سید محمدرضا موالیزاده چهارشنبه شب در گفتگویی رسانهای اظهار کرد: به دنبال پیگیریهایی که صورت گرفت، فردا صبح از ساعت هفت بازگشایی مرز چذابه را در بخش تجاری خواهیم داشت.
وی بااشاره به اینکه با طرفهای عراقی گفتگوهای فراوانی شد، گفت: همچنین با مسئول پایانه مرزی چذابه و همچنین مسئول امور مرزی کشور عراق گفتگو انجام شد و در نتیجه قرار بر این شد که مرز تجاری چذابه از فردا صبح بازگشایی شود و تردد تریلیها و کامیونها از هر دو طرف بهصورت روان شکل بگیرد و ادامه پیدا کند.
موالیزاده در پایان ضمن تشکر از پیگیریهای انجامشده، ابراز امیدواری کرد این روند تداوم یابد.
به گزارش خبرنگار مهر، بستهشدن دو پایانه مرزی شلمچه و چذابه از بامداد شنبه ۲۱ شهریور و به دستور مقامات عراقی انجام شد ولی مرز تجاری شلمچه چندی قبل بازگشایی شد.
مرزهای شلمچه و چذابه از مهمترین گذرگاههای رسمی ایران و عراق در استان خوزستان هستند. فاصله مرز شلمچه تا اهواز حدود ۱۴۵ کیلومتر و فاصله مرز چذابه تا اهواز در کوتاهترین مسیر حدود ۱۴۲ کیلومتر است.
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