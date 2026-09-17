آتلانتیک: جنگ ترامپ با ایران از کاهش قدرت نظامی آمریکا پرده برداشت

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شبکه المیادین، مجله آمریکایی «آتلانتیک» اعلام کرد: جنگ دونالد ترامپ، رئیس جمهوری آمریکا با ایران نشان داد که مناسبات زیرپوستی قدرت جهانی تا چه حد دستخوش تغییر شده و قدرت نظامی آمریکا تا چه میزان افت کرده است.

این مجله همچنین نوشت: خسارت وارد شده به تأسیسات آمریکایی نزدیک ایران به اندازه‌ای گسترده است که هزینه پیش‌بینی‌شده تعمیر آنها بسیار بالا خواهد بود.

«آتلانتیک» در پایان اعلام کرد: دفاع از تأسیسات کلیدی در برابر رقیبی با فناوری پایین‌تر مانند ایران، در شرایط کنونی از توان ارتش آمریکا خارج است.