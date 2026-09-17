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۲۶ شهریور ۱۴۰۵، ۶:۰۲

آتلانتیک: جنگ ترامپ با ایران از کاهش قدرت نظامی آمریکا پرده برداشت

آتلانتیک: جنگ ترامپ با ایران از کاهش قدرت نظامی آمریکا پرده برداشت

یک رسانه آمریکایی در گزارشی اعلام کرد جنگ ترامپ با ایران، میزان افول قدرت نظامی آمریکا را آشکار کرده است.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شبکه المیادین، مجله آمریکایی «آتلانتیک» اعلام کرد: جنگ دونالد ترامپ، رئیس جمهوری آمریکا با ایران نشان داد که مناسبات زیرپوستی قدرت جهانی تا چه حد دستخوش تغییر شده و قدرت نظامی آمریکا تا چه میزان افت کرده است.

این مجله همچنین نوشت: خسارت وارد شده به تأسیسات آمریکایی نزدیک ایران به اندازه‌ای گسترده است که هزینه پیش‌بینی‌شده تعمیر آنها بسیار بالا خواهد بود.

«آتلانتیک» در پایان اعلام کرد: دفاع از تأسیسات کلیدی در برابر رقیبی با فناوری پایین‌تر مانند ایران، در شرایط کنونی از توان ارتش آمریکا خارج است.

کد مطلب 6949695

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