ملی حفاری قهرمان مرحله مقدماتی لیگ برتر فوتسال بانوان شد

به گزارش خبرنگار مهر، هفته بیست و سوم و پایانی مرحله مقدماتی مسابقات لیگ برتر فوتسال بانوان باشگاه‌های کشور امروز برگزار شد که در مهم‌ترین بازی‌های هفته تیم‌های بالانشین هیأت خراسان رضوی و ملی حفاری اهواز به مصاف هم رفتند دیداری که در آن شاگردان فاطمه شریف، چهار بر یک مغلوب میزبان خود شدند.

پیروزی مهم امروز ملی حفاری در اهواز به تیم مینا بارانی کمک کرد تا با ۵۵ امتیاز به صدر جدول صعود کنند و با قرار گرفتن به جای تیم هیئت خراسان رضوی با عنوان قهرمانی راهی مرحله حذفی شود.

فهیمه زارعی، فاطمه پاپی، فاطمه رحمتی و الهام عنافجه برای حفاری در این بازی گلزنی کردند و تک گل هیئت فوتبال خراسان رضوی را هم سارا شیربیگی به ثمر رساند.

تیم‌های مس رفسنجان، هیأت فوتبال خراسان رضوی و سایپا نیز به ترتیب در رده‌های دوم تا چهارم قرار گرفتند و همراه ملی حفاری اهواز به مرحله حذفی صعود کردند.

تیم ملی حفاری اهواز در دور رفت مرحله حذفی مسابقات لیگ برتر فوتسال بانوان باشگاه‌های کشور، بیست و پنجم بهمن ماه به مصاف تیم سایپا تهران می‌رود.

نامی نو اصفهان نیز که قرار بود برابر پالایش و پخش آبادان به میدان برود در این بازی غیبت کرد و ۳ بر صفر بازنده اعلام شد.