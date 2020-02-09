یک پروژه آبخیزداری در نوشهر بهره برداری شد

به گزارش خبرنگار مهر، طرح آبخیزداری بند مشبک سرشاخه گیر رودخانه "کرکرود " روستای "کوشک سرا " شهرستان نوشهر عصر یکشنبه همزمان با نهمین روز از دهه فجر انقلاب اسلامی طی آئینی با حضور معاون هماهنگی و ا مور عمرانی استانداری مازندران به بهره‌برداری رسید.



این طرح با صرف اعتباری حدود ۲۶ میلیارد ریال از محل صندوق توسعه ملی به بهره برداری رسید و سطح آبخیز زیرپوشش این طرح نیز حدود هفت هزار و ۵۰۰ هکتار اعلام شده است.



مهدی رازجویان معاون هماهنگی و امور عمرانی استانداری مازندران نیز گفت: امسال در دهه فجر با صرف اعتباری حدود یکهزار و ۹۵۰ میلیارد تومان، حدود ۸۶۶ طرح به بهره برداری رسید و طبق دستورالعمل و رویکرد دولت سعی نشد طرح جدیدی کلنگ زنی شود.



وی افزود: امروز تمام تلاش مسئولان دستگاه‌های اجرایی در مازندران این است تا بتوانند تمامی طرح‌های نیمه تمام را به بهره برداری برسانند چرا که برای نظام جمهوری زیبنده نیست که با گذر سال‌ها طرح‌ها نیمه تمام بر روی زمین باقی بماند.



وی اظهارداشت: امروز دولت به همه محدودیت‌های اقتصادی سعی کرده تا حدود زیادی زیرساخت‌ها را برای رفع دغدغه‌های مردم حتی در دورترین نقاط روستایی فراهم کند و به عنوان نمونه می‌توان مدعی شد که عملیات گازرسانی روستاهای کمتر از ۲۰ خانوار و انجام روکش آسفالت بیش از ۹۵ درصد راههای روستایی اشاره کرد.