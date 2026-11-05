به گزارش خبرنگار مهر، ظهر پنجشنبه و همزمان با سفر محمدجعفر قائم‌پناه، معاون اجرایی رئیس‌جمهور ۲۳ پروژه زیرساختی در حوزه‌های آب و برق با حضور هادی حق‌شناس، استاندار گیلان و با دستور برخط معاون اجرایی رئیس‌جمهور افتتاح شد.

این پروژه‌ها شامل ۲۰ طرح توسعه و تقویت شبکه‌های صنعت برق و دو پروژه آبرسانی در شهرستان‌های مختلف استان و همچنین یک واحد صنعتی بزرگ در حوزه دام و طیور است که با مجموع سرمایه‌گذاری و اعتبار ۱۰ هزار و ۶۳۵ میلیارد تومان به بهره‌برداری رسیدند.

بهره‌برداری از ۲۰ پروژه صنعت برق با اعتبار ۷ هزار و ۹۶۵ میلیارد تومان

از مجموع پروژه‌های افتتاح‌شده، ۲۰ پروژه توسعه و تقویت شبکه‌های صنعت برق استان با سرمایه‌گذاری ۷ هزار و ۹۶۵ میلیارد تومان به بهره‌برداری رسید.

این طرح‌ها شامل احداث و افزایش ظرفیت پست‌های انتقال و فوق‌توزیع، توسعه خطوط برق، احداث پست ۶۳/۲۰ کیلوولت شهید میزبان و اصلاح و توسعه شبکه توزیع برق استان است.

اجرای این پروژه‌ها با هدف افزایش پایداری و قابلیت اطمینان شبکه برق، کاهش خاموشی‌ها، رفع افت ولتاژ، کاهش تلفات شبکه و تأمین برق پایدار برای مشترکان و بخش‌های مختلف اقتصادی انجام شده است.

همچنین توسعه شبکه توزیع برق گیلان با سرمایه‌گذاری یک‌هزار و ۴۶۵ میلیارد تومان، از دیگر طرح‌های افتتاح‌شده در این مراسم بود.

این پروژه شامل اجرای ۹۸۵ ریزپروژه در سطح استان، احداث ۸۰ کیلومتر شبکه فشار متوسط و ضعیف، نصب ۳۴۰ دستگاه ترانسفورماتور و جایگزینی ۴۳۰ کیلومتر کابل خودنگهدار به جای شبکه سیمی فرسوده است.

تقویت زیرساخت‌های آبرسانی در غرب گیلان

در بخش آب نیز دو پروژه آبرسانی با اعتبار هزینه‌شده یک‌هزار و ۱۷۰ میلیارد تومان در شهرستان‌های تالش، رضوانشهر و پره‌سر به بهره‌برداری رسید.

پروژه خط انتقال آب تالش و تجهیز چاه فلمن با ارزش روز یک‌هزار میلیارد تومان، یکی از مهم‌ترین طرح‌های افتتاح‌شده در این بخش است که با احداث و تجهیز چاه فلمن با ظرفیت ۱۲۰ لیتر بر ثانیه و اجرای حدود ۱۸ کیلومتر خط انتقال، امکان تأمین مطمئن و پایدار آب شرب حدود ۶۰ هزار نفر را فراهم می‌کند.

همچنین پروژه حفر، احداث ساختمان و تجهیز الکترومکانیکال دو حلقه چاه عمیق در شهرهای رضوانشهر و پره‌سر با ارزش روز ۱۷۰ میلیارد تومان به بهره‌برداری رسید.

این دو حلقه چاه با آب‌دهی به ترتیب ۳۰ و ۱۷ لیتر بر ثانیه، نقش مؤثری در تقویت منابع تأمین آب شرب و بهبود وضعیت آبرسانی در این مناطق خواهند داشت.

افتتاح یم کشتارگاه صنعتی با ظرفیت سالانه ۱۲۳ هزار تن

در ادامه برنامه‌های سفر معاون اجرایی رئیس‌جمهور به گیلان، یک کشتارگاه صنعتی گیلان در شهرستان صومعه‌سرا نیز با سرمایه‌گذاری ۱۵ هزار میلیارد ریالی و ظرفیت اسمی سالانه ۱۲۳ هزار و ۴۰۰ تن به بهره‌برداری رسید.

این مجموعه صنعتی با هدف تکمیل زنجیره ارزش تولید طیور، افزایش ظرفیت فرآوری، بسته‌بندی و قطعه‌بندی محصولات پروتئینی و ایجاد اشتغال پایدار احداث شده است.