به گزارش خبرنگار مهر، علیرضا مسچیان ظهر پنجشنبه در آیین افتتاح پروژه توسعه و افزایش ظرفیت پست‌های ۶۳/۲۰ کیلوولت لاهیجان ۱ و ۲، با اشاره به ضرورت تقویت زیرساخت‌های انرژی اظهار کرد: توسعه شبکه برق و ارتقای پایداری تأمین انرژی، یکی از الزامات اساسی رشد اقتصادی، توسعه صنعتی و پاسخ‌گویی به نیازهای رو به افزایش شهرستان است.

فرماندار لاهیجان با اشاره به مشکلات ناشی از ناترازی انرژی و خاموشی‌های سال‌های گذشته افزود: قطعی‌های مکرر برق در سال‌های اخیر دشواری‌هایی را برای شهروندان و فعالان اقتصادی ایجاد کرده است و ضمن عذرخواهی از مردم بابت محدودیت‌های اعمال‌شده، باید با اجرای طرح‌های زیربنایی و افزایش ظرفیت شبکه، زمینه عبور از این شرایط فراهم شود.

وی با بیان اینکه عملیات اجرایی پروژه توسعه پست‌های برق لاهیجان ۱ و ۲ از حدود یک سال گذشته آغاز شده است، تصریح کرد: این پروژه با اعتباری بالغ بر ۶۵۰ میلیارد تومان به بهره‌برداری رسیده و نقش مؤثری در افزایش ظرفیت شبکه، بهبود کیفیت خدمات و پایداری تأمین برق شهرستان خواهد داشت.

مسچیان با اشاره به برنامه‌های آتی برای توسعه زیرساخت‌های برق لاهیجان ادامه داد: پروژه پست برق طاسرکیاده نیز در دست اجراست و اقدامات اجرایی و تأسیساتی آن در حال پیگیری است. همچنین عملیات اجرایی پست لاهیجان ۳ با استفاده از فناوری نوین حفاری، طی کمتر از یک ماه آینده آغاز می‌شود.

سرمایه‌گذاری ۱۰ هزار میلیارد تومانی در زیرساخت برق لاهیجان

فرماندار لاهیجان با تأکید بر ضرورت سرمایه‌گذاری هدفمند در حوزه انرژی تصریح کرد: مجموعه طرح‌های پیش‌بینی‌شده برای توسعه زیرساخت‌های برق شهرستان، افق سرمایه‌گذاری گسترده‌ای را ترسیم کرده و حجم اعتبارات پروژه‌های این بخش در آینده نزدیک به حدود ۱۰ هزار میلیارد تومان خواهد رسید.

وی در ادامه با قدردانی از مجموعه برق منطقه‌ای گیلان و تلاشگران صنعت برق، به‌ویژه نیروهای عملیاتی، سیمبانان و متخصصان این حوزه، گفت: کارکنان صنعت برق حتی در شرایط دشوار و روزهای جنگ تحمیلی نیز با تعهد و مسئولیت‌پذیری در میدان خدمت حضور داشتند و برای حفظ پایداری شبکه و استمرار خدمت‌رسانی به مردم تلاش کردند.

مسچیان در پایان با تأکید بر عزم دولت برای توسعه زیرساخت‌های حیاتی و رفع دغدغه‌های مردم بیان کرد: دولت پای کار مردم ایستاده است و خدمت به مردم را تا پای جان، عهد و مسئولیت خود می‌داند.

وی تأکید کرد: اجرای چنین طرح‌هایی گامی مهم در مسیر تقویت زیرساخت‌های اساسی، ارتقای کیفیت خدمات و پاسخ‌گویی به مطالبات مردم شهرستان لاهیجان است.

گفتنی است پروژه توسعه و افزایش ظرفیت پست‌های ۶۳/۲۰ کیلوولت لاهیجان ۱ و ۲ با اعتباری بالغ بر ۶۵۰ میلیارد تومان، ظهر پنجشنبه با حضور فرماندار لاهیجان، معاون بهره‌برداری شرکت برق منطقه‌ای گیلان و جمعی از مسئولان شهرستان به بهره‌برداری رسید.