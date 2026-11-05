به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از ایندیپندنت، مارکو روبیو وزیر خارجه آمریکا در پی شکست جمهوری خواهان در انتخابات میان دوره ای کنگره، در حال بررسی کناره گیری از دولت دونالد ترامپ برای آماده شدن جهت نامزدی در انتخابات ریاست جمهوری ۲۰۲۸ است.

در این گزارش به نقل از منابعی در حزب جمهوری خواه آمده است روبیو ممکن است پس از انتخابات از سمت خود کناره گیری کند. به گفته این منابع، او در حال حاضر یکی از گزینه های اصلی برای کسب نامزدی جمهوری خواهان است و برای تقویت شانس خود باید از دولت ترامپ و جنگ علیه ایران فاصله بگیرد.

بر این اساس، جی دی ونس، معاون رئیس جمهور آمریکا پس از شکست انتخاباتی جمهوری خواهان، جنگ ایران را عامل این نتایج دانست و تلاش کرد خود را از آن جدا کند. در همین حال، احتمال دارد ترامپ پیت هگست، وزیر جنگ، روبیو و سوزی وایلز، رئیس دفتر کاخ سفید را مسئول شکست معرفی کند.

منابع انگلیسی نیز تاکید کرده اند که روبیو در ماه های اخیر نقش کم رنگ تری در پرونده ایران داشته، هرچند مسئول سیاست خارجه این کشور است. او همچنین در مذاکرات مربوط به خاورمیانه و جنگ اوکراین تا حدی کنار گذاشته شده و نقش اصلی به فرستادگان ترامپ، استیو ویتکاف و جرد کوشنر، واگذار شده است.