به گزارش خبرگزاری مهر، حجتالاسلام والمسلمین سیدمهدی خاموشی رئیس سازمان اوقاف و امور خیریه در ششمین سخنرانی از سلسله سخنرانیهای خود در مساجد شاخص تهران به مناسبت دهه فجر در مسجد امام خمینی (ره) حاضر شد و طی سخنانی با اشاره به موضوع زکات در اسلام گفت: زکات به مالی مانند گندم، خرما و کشمش و … تعلق میگیرد که به حد نصاب برسد و در این صورت باید زکات آن مال پرداخت شود قبل از اینکه سود آن برداشت شود. زکات یعنی پاکیزه کردن مال، اگر مسلمانی، فقیر و گرفتاری را میشناسد باید اهتمام کند و از مال خود به او کمک کند.
وی با اشاره به آیه «وَالَّذینَ یُصَدِّقُونَ بیَوْمِ الدِّینِ»، اظهار کرد: مؤمنان به روز جزا اعتراف دارند همان طور که شهیدان به یکدیگر وعده شفاعت میدادند، اگر کسی معاد را باور کند، سعی میکند مسیر درست را طی کند و خودش را از خطا دور میکند و تصدیق میکند که قیامتی هست و کسانی که مؤمن هستند از عذاب الهی خوفناک هستند، همانطور که حضرت علی (ع) خود را از عذاب الهی ایمن نمیداند. مؤمنین که اهل نمازند کسانی اند که پاکدامن هستند، این پاکدامنی را مخدوش نمیکنند. اما کسی که از این مسیر پا فراتر بگذارد، تجاوزکار است و اینها کسانی هستند که امانتدار نیستند.
خاموشی با اشاره به آیه «الَّذینَ هُمْ عَلی صَلاتِهِمْ یُحافِظُونَ»، (اینها کسانی هستند که بر نماز مداومت میکنند) عنوان کرد: امام راحل و شهیدان، انقلاب اسلامی را به ما امانت دادند و در راه اعتلا و سعادت این انقلاب با یکدیگر عهد بستند، اولائک فی جنات مکرمون اینها در جنتی هستند که بزرگ داشته میشوند. شما نیز اهل نماز، امانتداری، پاکدامنی و شهادت باشید؛ همان آرمانهایی که شهیدان بخاطر آنها از جان خود گذشتند.
رئیس هیئت امنای سازمان تبلیغات اسلامی افزود: انقلاب اسلامی یک موجود حی است، اگر زنده نبود این قدر دشمن نداشت. انقلاب اسلامی تلألؤ و پیام دارد و پیامهایش دربردارنده مأموریت است به همین دلیل در نقطه مقابلش توطئه و تولید پیام منفی صورت میپذیرد، همانند جریان نیل تا فرات که توسط صهیونیستها به راه افتاد.
رئیس سازمان اوقاف و امور خیریه بیان کرد: انقلاب اسلامی پدیدهای عمیق، ظریف و متبحر در جهان است و طبق وصیت نامه امام راحل، انقلاب باید حفظ شود و برای حفظ انقلاب در هر مقطعی باید کاری را بکنیم. مهمترین دغدغه دشمنان این است که نگذارند انقلاب اسلامی به رشد و بالندگی برسد، به همین دلیل از اول پیروزی انقلاب اسلامی تاکنون بحث تحریمها را مطرح کرده اند و ایران هیچ زمانی از تحریم خارج نبوده است. در جنگ تحمیلی به گفته خودشان، هزار میلیارد دلار خسارت به ایران وارد کردند در حالیکه بیش از ۵ هزار میلیارد دلار به کشور ما ضربه زدند غیر از انسانهای بزرگی مانند خرازیها و شهید سلیمانی که از دست دادیم.
خاموشی با بیان راهکارهای حفظ نظام و انقلاب اسلامی گفت: رهبر معظم انقلاب اسلامی به کرات تحلیل شرایط موجود را مطرح کرده اند، پیشرفت اسلام در برخی کشورها به وضوح دیده میشود و این نشان میدهد که انقلاب اسلامی چقدر قدرتمند در عرصه فرهنگی در جهان ورود پیدا کرده است. معیار برای رسیدن به حریت و آزادی در نظامات سیاسی فقط اندیشه ولایت فقیه است.
وی گوشزد کرد: میتوانیم انقلاب اسلامی را به چهار مقطع تقسیم کنیم، یک مقطع قبل از پیروزی انقلاب اسلامی بوده که منجر به انقلاب شده است و سپس جنگ تحمیلی شروع شد و یک مقطع هم با بهره گیری از میراث معنایی انقلاب، آبادانی کشور را رقم زده است که این مقطع در حوزه اقتصاد، امنیت، تثبیت انقلاب و گفتمان و نشر انقلاب اسلامی تأثیرگذار است.
خاموشی افزود: رهبر معظم انقلاب اسلامی میفرمایند محصول فعالیتهای چهل ساله انقلاب اسلامی پیش روی ماست، کشور ایران، کشوری مستقل و متدین است که از قدرتی توأم با علم برخوردار است. در قرآن هرجا از قدرت صحبت شده در مقابلش عزت آمده است. هم اکنون ایران اسلامی دارای منطق اصیل، رکورددار در پیشرفتهای علمی، فناوریهای مهم، از قبیل هستهای سلولهای بنیادین، نانو و هوا و فضا و سرآمد در انگیزههای جهادی میان جوانان است و این افتخارات نتیجه انقلاب اسلامی است و بدانید اگر بی توجهی به شعارهای انقلاب نمی بود، بی شک دستاوردهای انقلاب از این بسی بیشتر بود و کشور در رسیدن به آرمانها بسیار جلوتر از این بود.
رئیس سازمان اوقاف و امور خیریه با اشاره به توصیههای چندگانه رهبر معظم انقلاب اسلامی عنوان کرد: توسعه علم و پژوهش و گسیل آن با خارج از این مرز و بوم، ترویج معنویت و رشد اقتصاد و عدالت ورزی، مبارزه با فساد، دستیابی به عزت ملی و مرزبندی با دشمنان و ترویج سبک زندگی اسلامی و ایرانی از توصیههای مهم رهبر معظم انقلاب اسلامی است.
حجت الاسلام خاموشی:
اندیشه ولیفقیه، معیار رسیدن به حریت و آزادی در نظامات سیاسی است
رئیس سازمان اوقاف و امور خیریه با بیان اینکه اندیشه ولی فقیه معیار رسیدن به حریت و آزادی در نظامات سیاسی است گفت: انقلاب اسلامی یک موجود حی است، اگر زنده نبود این قدر دشمن نداشت.
به گزارش خبرگزاری مهر، حجتالاسلام والمسلمین سیدمهدی خاموشی رئیس سازمان اوقاف و امور خیریه در ششمین سخنرانی از سلسله سخنرانیهای خود در مساجد شاخص تهران به مناسبت دهه فجر در مسجد امام خمینی (ره) حاضر شد و طی سخنانی با اشاره به موضوع زکات در اسلام گفت: زکات به مالی مانند گندم، خرما و کشمش و … تعلق میگیرد که به حد نصاب برسد و در این صورت باید زکات آن مال پرداخت شود قبل از اینکه سود آن برداشت شود. زکات یعنی پاکیزه کردن مال، اگر مسلمانی، فقیر و گرفتاری را میشناسد باید اهتمام کند و از مال خود به او کمک کند.
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