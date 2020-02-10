برزو نیک‌نژاد که امسال با فیلم «دو زیست» در جشنواره فیلم فجر حضور داشت درباره اینکه قرار هست سریالی در تلویزیون داشته باشد یا خیر، به خبرنگار مهر گفت: من در مدت یک سال و ۹ ماه اخیر فقط روی فیلمنامه «دو زیست» کار کردم و نخواستم تمرکزم را روی کار دیگری بگذارم.

وی درباره بازخوردهای خود از این فیلم سینمایی نیز توضیح داد: این کار جدی است اما قطعا لحظات شادی و غم را در کنار هم دارد و مردم هم در جایی که باید بغض کنند ناراحت هستند و جایی که باید شاد باشند همان بازخورد را می دهند.

نیک‌نژاد درباره اینکه چندین بار نام او به عنوان سازنده برخی از سریال‌های تلویزیونی مطرح شد اما کارگردانی آن‌ها را بر عهده نگرفت، اظهار کرد: برخی از آثار را می‌خواندم و از خود می‌پرسیدم بلدم قصه‌ای بگویم که تماشاگر را با خود همراه کنم یا خیر. اکنون همراه شدن مخاطب خیلی به قصه‌ها مربوط است چون خیلی وقت‌ها بیننده از ما سازندگان نسبت به قصه جلوتر است.

کارگردان سریال «دردسرهای عظیم» درباره نبود فیلمنامه‌های خوب طنز اضافه کرد: در حال حاضر متنی که مرا قلقلک دهد که بخواهم آن را بسازم به من پیشنهاد نشده است به هر حال من خودم میان مردم هستم و دوست دارم دغدغه‌ای بسازم که مسائلشان را فراموش کنند؛ اینکه فردا چک دارند یا باید اجاره خانه‌شان را بدهند. امیدواریم حال مردم خوب باشد و آمادگی خندیدن را هم داشته باشند اگر حال مردم خوب نباشد شما جوک هم بگویید آنها نمی‌خندند.

نیک‌نژاد در پایان با اشاره به دو فیلمنامه‌ای که در حال بررسی آنها برای تولید در شبکه نمایش خانگی است، بیان کرد: در حال حاضر برای تلویزیون کاری ندارم اما فیلمنامه دو سریال را برای ساخت در شبکه نمایش خانگی می خوانم که یکی با محور کمدی است و دیگری یک فیلمنامه تاریخی جدی است و هنوز هیچ یک از آنها قطعی نشده است. من کارگردان هستم و اگر شرایط مالی یکی از این سریال ها مهیا شود به سمت آنها خواهم رفت امیدوارم این مساله فراهم شود تا بتوان کاری آبرومند تحویل مخاطب داد.