عکس جدید از «سرفیس Duo» مایکروسافت لو رفت

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از گیزموچاینا، دستگاه «سرفیس Duo» مایکروسافت هم اکنون در مرحله آزمایش قرار دارد. البته مایکروسافت این عکس را تایید نکرده است.

تصویر منتشر شده مردی را نشان می دهد که در سیستم حمل و نقل عمومی ونکوور کانادا یک دستگاه «سرفیس Duo» را در دستانش دارد.

جالب آنکه به نوشته حساب کاربری توئیتری که عکس مذکور را منتشر کرده، دستگاه جدید با نمونه ای که مایکروسافت در رویداد اکتبر ۲۰۱۹ رونمایی کرده، تفاوت دارد.

در تصاویر فاش شده «سرفیس Duo» دارای فلش جلوی دستگاه است و به این ترتیب شایعه وجود دوربین جلویی در آن تایید می شود.

در این اواخر گزارش های مختلف حاکی از آن بود که مایکروسافت تعداد بیشتری «سرفیس Duo» در اختیار کارمندانش قرار داده تا شیوه فعالیت دستگاه را هنگام استفاده روزمره بررسی کند.

نمونه اولیه «سرفیس Duo» که در اکتبر ۲۰۱۹ رونمایی شد، دارای ۲ نمایشگر ۵.۶ اینچی بود که با لولایی ۳۶۰ درجه به یکدیگر متصل بودند. دستگاه هنگام باز شدن به یک تبلت ۸.۳ اینچی تبدیل می شود.

«سرفیس Duo» مجهز به اندروید خواهد بود و قابلیت انجام چند فعالیت به طور همزمان را دارد.