به گزارش خبرگزاری مهر، آیت‎الله سید ابراهیم رئیسی، در جلسه صبح دوشنبه شورای‎ عالی قضائی با اشاره به ابراز تنفر جهانی از اقدام تروریستی آمریکا در به شهادت رساندن سردار سلیمانی گفت: امروز آهنگ همه مردم با هر گویش و گرایش و نگاهی و در هر اقلیمی ابراز تنفر از آمریکاست.

رئیس دستگاه قضا تأکید کرد: مردم ما در روز ۲۲ بهمن خشم و نفرت خود از آمریکا را به نمایش خواهند گذاشت و با صدای بلند اعلام می‌کنند اگر سردار عزیز ما را گرفتید، روح و جان و حضور با برکت او در میان ماست و پرچم او همچنان برافراشته خواهد بود.

آیت‎الله رئیسی، ارزش‌های مورد تأکید سردار سلیمانی را استقلال، آزادی، جمهوری اسلامی، دفاع از ارزش‌های انقلاب و حقوق مردم و نفرت و ضدیت با استکبار و جلوه‌های آن در منطقه عنوان و تصریح کرد: ملت ایران فردا همراه با خانواده‌هایشان، با حضور در راهپیمایی ۲۲ بهمن بر این ارزش‌ها پافشاری خواهند کرد.

رئیس قوه قضائیه با بیان این‌که امروز اراده ملت ایران و ملت‌های منطقه و دولت‌های مستقل خروج آمریکا از منطقه است که فردا به نمایش درخواهد آمد، خاطرنشان کرد: اخراج آمریکا از منطقه امری مقطعی نیست که با گذشت زمان متوقف شود و ان‌شاالله به برکت خون مطهر سردار سلیمانی تا تحقق کامل آن پیگیری خواهد شد.

آیت‎الله رئیسی، حضور مردم در راهپیمایی ۲۲ بهمن را لبیک به فرمان و خواست رهبری عنوان کرد و گفت: فردا روز نمایش اراده ملت ایران و همه ملت‌هایی است که نسبت به حرکت عظیم ۲۲ بهمن احساس مسئولیت، وفاداری و پیوستگی و دلدادگی می‌کنند.

وی در بخش دیگری از سخنانش، اجرای عدالت را از اهداف مهم حضرت امام (ره) و از شعارهای اصلی انقلاب اسلامی عنوان کرد و گفت: اجرای عدالت، قانون عادلانه و حاکمیت روح عدالت‎طلبی در مردان و زنان جامعه، خواست همه ملت است.

آیت‎الله رئیسی، دستگاه قضا را از جلوه‌های مهم عدالت معرفی کرد و از مسئولان قضائی خواست با احکام عادلانه و تصمیم‌گیری‌های بجا و به‎موقع و اقدامات امیدبخش در مردم، مسئولیت و مأموریت خود در تحقق این هدف مهم انقلاب اسلامی را ایفا کنند.

رئیس قوه قضائیه با بیان این‌که عدالت امری شنیدنی نیست، بلکه چشیدنی است، افزود: مردم باید احساس کنند عدالت کاملاً اجرا می‌شود و در سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی باید هدف مهم اجرای عدالت، سرلوحه کار همه دستگاه‌های اداری به ویژه دستگاه قضائی قرار گیرد.

وی با اشاره به گزارش‌هایی که در خصوص افزایش قیمت خودرو به دستگاه قضائی می‌رسد، این مسئله را امری غیرقابل قبول دانست و خواستار نظارت همه‎جانبه مسئولان وزارت صمت، سازمان تعزیرات و سازمان حمایت از حقوق مصرف‎کنندگان در این زمینه شد.

رئیس قوه قضائیه تأکید کرد: مسئولان باید با انجام وظایف خود و تشدید نظارت، خصوصاً در ایام پایانی سال مانع افزایش کاذب قیمت کالاها شده و اجازه ندهند مردم در این زمینه نگران شوند.