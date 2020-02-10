به گزارش خبرگزاری مهر، سازمان دامپزشکی کشور طی اطلاعیه‌ای ضمن تکذیب برخی اخبار منتشر شده در فضای مجازی مبنی بر طرح ادعای از اساس جعلی «وجود مرغ با طعم تریاک» که موجب تشویش اذهان‌خاطر هموطنان شده است، خواستار پیگیری این دست اخبار از سوی منابع معتبر و موثق شد.

در این اطلاعیه آمده است: چندی است برخی کاربران در فضای مجازی از سر بی‌اطلاعی، متوسل به پخش مطلبی قدیمی، سراسر کذب و بدون منبع موثق با عنوان «مرغ با طعم تریاک» شده اند و ضمن جرح و تعدیل جهت‌دار یک گزارش و مصاحبه که در گذشته در یکی از روزنامه‌ها منتشر شده بود، آن را در شبکه‌های اجتماعی به اشتراک گذاشته و مردم را دچار شک و تردید نسبت به موضوعی کرده‌اند که از اساس صحّت ندارد؛ لذا سازمان دامپزشکی کشور ضمن تکذیب شدید بازنشر چنین اکاذیبی در فضای مجازی که موجب تشویش اذهان‌خاطر هموطنان عزیزمان می‌شود، خواستار پیگیری این دست اخبار از سوی منابع معتبر و موثق است.