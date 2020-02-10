به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی معاونت امور استان‌های سازمان صدا و سیما، علی دارابی در نامه‌ای خطاب به مدیران کل مراکز با اشاره به سه سال فعالیت رادیونمای مراکز نوشت: سه سال از تاسیس رادیونمای مراکز ۳۳ گانه استانی می‌گذرد و در این مدت شاهد رشد مخاطب و اقبال عمومی به این رسانه تاثیرگذار بودیم، رسانه‌ای که با استفاده از تصویر، جان کلام را بر دل مخاطب رادیو می‌نشاند و روشی نوین برای خلق پیام است.

وی در این نامه آورده است: گام جدید رادیونما در عصر ارتباطات می‌تواند به شکوفایی بیش از پیش این رسانه بیانجامد و آنچه در این مجالس حائز اهمیت است، بازشناسی رویکرد رادیونما به مثابه یک رسانه است.

معاون امور استان‌های رسانه ملی درخواست کرد: در آستانه چهارمین سال فعالیت رادیونما، باید افزایش مخاطب، تعاملی شدن بیش از پیش، تاکید بر هنرهای جذابی مثل نقاشی و طراحی، خوشنویسی، شعر و داستان و همچنین هنرهای تجسمی که فرصت کمتری برای بروز رسانه‌ای داشته‌اند و صاحب جایگاه متعینی در رادیونما هستند بپردازیم.

دارابی با اشاره به ضرورت احیای رادیو قصه تصویری عنوان کرد: تصویرسازی برای نمایش‌های رادیویی و انتشار مکتوب اخبار و رویدادهای استانی، از دیگر ظرفیت‌های رادیونماست.

معاون امور استان‌های صدا و سیما تصریح کرد: این رسانه نوین می‌تواند علاوه بر جذب مخاطب عام، رسانه‌ای برای گروه‌های خاص مثل کم شنوایان و ناشنوایان هم باشد که از طریق تصاویر بتوانند صدای رسانه ملی را بشنوند.