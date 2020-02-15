به گزارش خبرنگار مهر، «جردن لوکاکو» بازیکن تیم ملی فوتبال بلژیک در گفتگویی تلویزیونی ضمن تشریح شرایط خود و برادرش «روملو لوکاکو» به وضعیت تیم ملی بلژیک هم اشاره کرد.

بخشی از این گفتگو به شرایط بلژیک در زمان هدایت «مارک ویلموتس» اختصاص داشت. جردن لوکاکو به شدت از ویلموتس انتقاد کرد و عملکرد این مربی را در بلژیک شرم آور دانست.

لوکاکو گفت: اگر ما در مسابقات یورو ۲۰۱۶ قهرمان می‌شدیم، افراد زیادی بودند که شاید می‌گفتند این قهرمانی به لطف ویلموتس است.

بازیکن تیم ملی بلژیک تاکید کرد: در واقع ویلموتس خوش شانس بود که در این مقام باشد. او بازیکنانی داشت که تیم را پیروز می‌کردند اما هیچکس ما را هدایت نکرد.

لوکاکو یادآور شد: ویلموتس یک مربی عالی نیست. با تمام توانمندی و سلاحی که در اختیار داشتیم برنامه ویلموتس این بود: توپ را به ادن هازارد پاس بدهید. ویلموتس نتوانست تیمی را ایجاد کند و این شرم آور است.

به گزارش خبرنگار مهر، مارک ویلموتس کمتر از ۹ ماه سرمربی تیم ملی ایران بود و در نهایت اقدام به فسخ قراردادش کرد.