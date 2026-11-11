خبرگزاری مهر- گروه جامعه: موضوع صدور گواهینامه موتورسیکلت برای زنان در ماه‌های اخیر بارها خبرساز شده و با وجود تصویب مصوبه دولت و اعلام رفع موانع قانونی، همچنان اجرای آن با ابهاماتی همراه است. هیئت وزیران هشتم بهمن ۱۴۰۴ مصوبه‌ای را برای مکلف کردن فرماندهی انتظامی به صدور گواهینامه موتورسیکلت برای بانوان، برگزاری آموزش عملی و آزمون با نظارت پلیس راهور تصویب کرد و این مصوبه نیز چهاردهم بهمن‌ماه ابلاغ شد.

با این حال، صدور گواهینامه برای بانوان تاکنون به مرحله اجرا نرسیده است. در تازه‌ترین اظهارنظرها، زهرا بهروزآذر، معاون امور زنان و خانواده رئیس‌جمهور، ۱۷ آبان اعلام کرد که مراحل قانونی این موضوع طی شده و پلیس موظف به اجرای مصوبه است؛ اما جانشین رئیس پلیس راهور فراجا در واکنش به این اظهارات گفت تاکنون ابلاغی در این زمینه به پلیس نرسیده است. به این ترتیب، با وجود اعلام دولت درباره نهایی شدن روند قانونی، زمان آغاز صدور گواهینامه همچنان مشخص نیست.

در همین زمینه، زهرا خدادادی، نماینده مجلس شورای اسلامی و رئیس فراکسیون زنان و خانواده مجلس، در گفتگو با خبرنگار مهر، در جریان بازدید از این خبرگزاری، درباره آخرین وضعیت صدور گواهینامه موتورسیکلت برای بانوان و پیگیری‌های انجام‌شده توضیح داد.

خدادادی، درباره موضوع موتورسواری زنان و صدور گواهینامه برای بانوان اظهار کرد: استفاده زنان از موتورسیکلت به‌ویژه در شهرهای بزرگ، به یک نیاز حمل‌ونقلی تبدیل شده است و بخشی از بانوان برای تردد سریع‌تر، کم‌هزینه‌تر و آسان‌تر از این وسیله استفاده می‌کنند.

وی افزود: در کنار این موضوع، استفاده بدون گواهینامه از موتورسیکلت مشکلاتی برای زنان ایجاد می‌کند؛ به‌ویژه در مواردی که به بیمه، خدمات درمانی یا دریافت خسارت نیاز دارند و به دلیل نداشتن گواهینامه با محدودیت‌هایی مواجه می‌شوند.

رئیس فراکسیون زنان و خانواده مجلس با بیان اینکه حل این مسئله نیازمند ارائه طرح جدید در مجلس نیست، گفت: بر اساس بررسی‌های انجام‌شده، این موضوع از طریق اصلاح آیین‌نامه قابل حل است و نیازی به قانون‌گذاری جدید ندارد.

خدادادی ادامه داد: معاونت امور زنان و خانواده ریاست جمهوری این موضوع را پیگیری کرده و فراکسیون زنان مجلس نیز برای تسهیل روند اجرایی آن در کنار دولت قرار گرفته است.

وی با اشاره به پیگیری‌های بهروز آذر، معاون امور زنان و خانواده ریاست جمهوری، اظهار کرد: تا جایی که اطلاع دارم، این موضوع مراحل نهایی خود را طی می‌کند و مصوبه مربوط به آن نیز از سوی دولت دریافت شده است. امیدواریم با اصلاح آیین‌نامه، امکان دریافت گواهینامه موتورسیکلت برای بانوان فراهم شود.