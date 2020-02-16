به گزارش خبرنگار مهر، بیژن نامدار زنگنه در «گردهمایی شرکت‌های دانش‌بنیان و استارت‌آپ‌های صنعت نفت» که صبح امروز (۲۷ بهمن ماه) در پژوهشگاه صنعت نفت برگزار شد، با بیان اینکه کمتر از یک سال است که بر حمایت از شرکت‌های دانش‌بنیان تمرکز کرده‌ام، گفت: در این مدت متوجه شدم که سازوکارهای زیادی برای حمایت از شرکت‌های دانش‌بنیان و استارت‌آپ‌ها ایجاد شده که برخی، کپی‌برداری و برخی اختراع خودمان است. به طور کلی سازوکارهای خوبی برای حمایت از شرکت‌های دانش‌بنیان ایجاد شده ولی چون شرکت‌های متقاضی وجود نداشته، دانش‌بنیان‌ها هم نتوانسته‌اند به توفیقی دست یابند.

وی با بیان اینکه در دولت یازدهم با همکاری وزارت علوم، رشته‌های بالادستی صنعت نفت را ایجاد کردیم، گفت: تا پیش از آن، تعداد اعضای هیئت علمی رشته‌های بالادستی صنعت نفت، کمتر از پنج نفر بود البته در رشته‌های پایین‌دستی مانند مهندسی نفت، رشد خوبی داشتیم ولی در رشته‌های بالادستی کمبود هیئت علمی داشتیم که با اعزام تعداد زیادی از استادان و دانشجویان به خارج، توانستیم این کمبود را جبران کنیم و در حال حاضر بهترین رشته‌های بالادستی صنعت نفت ایجاد شده است.

وزیر نفت به راه‌اندازی هسته‌های پژوهش نفت در دانشگاه‌ها اشاره و اظهار کرد: با دانشگاه‌ها برای بازیافت نفت از میادین نفتی قرارداد امضا کردیم.

نامدار زنگنه افزود: ۸۰۰ میلیارد بشکه نفت «درجا» داریم اما کمتر از ۳۰ درصد آن بازیافت می‌شود درحالی‌که هر یک درصد بازیافت نفت خام ما معادل ۴۵ میلیارد دلار به افزایش قیمت کشور می‌انجامد؛ این ثروت به مردم اختصاص دارد و نمی‌توانیم آن را رها کنیم. چنین اقدامی با زحمت و حوصله زیاد در دانشگاه‌ها راه افتاد و سبب برقراری ارتباط و پیوند نفت با دانشگاه شد.

به گفته وزیر نفت، دیگر دوران آنچه دانشگاه‌ها بگویند «صنایع نفتی با ما همکاری نمی‌کنند»، از سوی دیگر، عملیاتی‌ها بگویند که «اینها صرفاً استاد دانشگاه هستند و کار عملی نمی‌دانند»، به سر آمده است.

وی ادامه داد: وقتی به موضوع دانش‌بنیان‌ها متمرکز شدم، به این فکر افتادم که جلسات متعددی با آنها برگزار کرده و هر چه در این خصوص وجود دارد را بیاموزم. مهم‌ترین چیزی که به آن رسیدم، آن است که باید یک زیست‌بوم مناسب برای دانش‌بنیان‌ها ایجاد شود؛ همانطور که دانشگاه صرفاً به درس، استاد و دانشجو ختم نمی‌شود و محیط دانشگاه نیز هویت می‌دهد، زیست‌بوم نیز به دانش‌بنیان‌ها هویت می‌دهد و آنها را گرد هم جمع می‌کند تا چیزهایی علاوه بر دانش و فناوری بیاموزند. کار با دانش‌بنیان‌ها می‌تواند برای ما در صنعت نفت تحول ایجاد کند.

نامدار زنگنه بیان کرد: برخی فکر می‌کنند که مشکلات ما در صنعت نفت به بخش مهندسی محدود می‌شود درحالی‌که ما در حوزه‌های غیر مهندسی بیشتر گیر هستیم تا حوزه‌های مهندسی؛ استارت‌آپ‌ها می‌توانند در این خصوص نیز به ما کمک کنند. به طور مثال قاچاق سوخت یکی از معضلات اصلی ما است که هیچ ارتباطی به مهندسی ندارد بلکه باید برای آن فکر و اندیشه خاصی داشت؛ یا بهینه‌سازی مصرف انرژی، زمینه‌ای است که انتها ندارد ولی ما در آن خیلی ضعیف هستیم.

وزیر نفت با بیان اینکه حدود ۱۸ هکتار زمین در شهرری برای ایجاد پارک فناوری رازی به شرکت‌های استارت‌آپ‌ها و دانش‌بنیان‌های حوزه نفت اختصاص داده‌ایم، گفت: فاز اول آن در چند ماه آینده راه‌اندازی می‌شود البته برخی به ما گفتند «آنجا هوایش خوب نیست»؛ اولاً در تهران همه‌جا هوایش خوب نیست. ثانیاً در تهران جایی که زمین ۱۸ هکتاری برای استارت‌آپ‌ها در نظر گرفته شود، وجود ندارد. ازاین‌رو در جنوب تهران که این منطقه نیز نیاز به آباد شدن دارد، چنین زمینی را در نظر گرفته‌ایم و به زودی ۱۰۰ استارت‌آپ و شرکت دانش‌بنیان در این منطقه مستقر خواهند شد.

وی به همکاری وزارت علوم و صندوق نوآوری و شکوفایی اشاره کرد و افزود: روز گذشته مجوز صندوق پژوهش و فناوری صنعت نفت با سرمایه ۱۰۰ میلیارد تومانی راه‌اندازی شد که قابل افزایش است؛ این سرمایه می‌تواند حمایت مناسبی از شرکت‌های دانش‌بنیان داشته باشد. همچنین سیستم تضمین خرید را نیز برای بار اول فعال کرده‌ایم که به کالاها اختصاص دارد.

وزیر نفت با اشاره به امضای قرارداد وزارت نفت با چند پارک فناوری برای حمایت از دیگر شرکت‌های دانش‌بنیان و استارت‌آپ گفت: در بخش‌های بالادستی و پایین‌دستی نفت با دانشگاه‌ها قرارداد امضا کرده‌ایم و قرار است به استادان و دانشجویانی که مایل به فعالیت در حوزه نفت باشند، گرند (پژوهانه) اعطا کنیم.

نامدار زنگنه به امضای قرارداد پالایشگاه نفت اراک با شرکت‌های آلومینیوم و فولاد اشاره کرد و گفت: قرار است پالایشگاه نفت اراک سرمایه‌گذاری یک میلیارد دلاری در تولید کُک سوزنی و کُک اسفنجی که از مهم‌ترین فناوری‌های صنایع فولادی و آلومینیومی هستند، داشته باشد.