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۲۷ بهمن ۱۳۹۸، ۱۷:۳۶

هواداران القادسیه کویت از حریف استقلال حمایت می‌کنند؟

هواداران القادسیه کویت از حریف استقلال حمایت می‌کنند؟

با درخواست مهاجم تیم فوتبال الاهلی از هواداران تیم فوتبال القادسیه کویت باید دید آیا آنها از نماینده عربستان در بازی با استقلال حمایت می‌کنند یا خیر.

به گزارش خبرنگار مهر، تیم های فوتبال استقلال ایران و الاهلی عربستان از ساعت ۱۹ فردا دوشنبه در هفته دوم لیگ قهرمانان آسیا در کشور کویت به مصاف هم می روند.

عمر السوما مهاجم تیم الاهلی که سابقه بازی در تیم القادسیه کویت را دارد، الاهلی را در این مسابقه همراهی می کند. وی امروز به همراه مربی موقت الاهلی در نشست خبری هم حاضر شد و ضمن تشکر از مسئولان کویتی به خاطر میزبانی از الاهلی، از هواداران القادسیه خواست که نماینده عربستان را در دیدار با استقلال حمایت کنند. 

سوما همچنین درباره سیر نزولی تیم الاهلی و دلایل این اتفاق، از مصدومیت بازیکنان به عنوان اصلی ترین عامل این مشکل یاد کرد.

کد مطلب 4854480

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    نظرات

    • خالد خالدی IR ۲۲:۵۵ - ۱۳۹۸/۱۱/۲۷
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      سلام در راستای همکاری با AFC و فشار بیشتر به چهار تیم شرکت کننده ایرانی در رقابت های آسیایی و مجروح نمودن بازیکنان خودی، خصوصاٌاستقلالی ها بهتر است لیگ را دو هفته عقب نیندازیم.

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