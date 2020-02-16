به گزارش خبرنگار مهر، تیم های فوتبال استقلال ایران و الاهلی عربستان از ساعت ۱۹ فردا دوشنبه در هفته دوم لیگ قهرمانان آسیا در کشور کویت به مصاف هم می روند.

عمر السوما مهاجم تیم الاهلی که سابقه بازی در تیم القادسیه کویت را دارد، الاهلی را در این مسابقه همراهی می کند. وی امروز به همراه مربی موقت الاهلی در نشست خبری هم حاضر شد و ضمن تشکر از مسئولان کویتی به خاطر میزبانی از الاهلی، از هواداران القادسیه خواست که نماینده عربستان را در دیدار با استقلال حمایت کنند.

سوما همچنین درباره سیر نزولی تیم الاهلی و دلایل این اتفاق، از مصدومیت بازیکنان به عنوان اصلی ترین عامل این مشکل یاد کرد.